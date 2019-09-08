فايلر يقرر إغلاق تدريبات الأهلي بداية من اليوم الأحد

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ريني فايلر إغلاق تدريباته بداية من اليوم الأحد استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد قرر إقامة مباراة ودية بين لاعبي الأهلي وبعضهم البعض ظهر يوم الأحد، استعدادا لمواجهة السبت المقبل في دوري الأبطال.

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال يوم السبت، وكان الأهلي قد أبدى ترحيبا بتعديل موعد المباراة لتقام في الخامسة مساء بدلا من الثالثة عصرا بناء على طلب الفريق المنافس. (طالع التفاصيل)

وأعلن الأهلي يوم 31 أغسطس الماضي عن تولي فايلر مهمة تدريب الفريق لمدة موسم بمساعدة جهاز فني أجنبي بتواجد ديفيد سيسا كمدرب عام وتوماس بينجيلي كمخطط أحمال وميشيل ياناكوني مدربا للحراس، مع استمرار سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة وسامي قمصان في منصب المدرب المساعد.

وأعد مدرب الأهلي بعد أيام من تسلمه المهمة تقريرا أوليا عن لاعبيه يشمل تقييما للمستوى الفني والبدني لكل لاعب بين صفوف المارد الأحمر، وذلك لرغبته في تقييم أفضل اللاعبين الدوليين بالفريق وكذلك المنضمين للمنتخب الأولمبي. (طالع التفاصيل)

ويقام لقاء الإياب بين الأهلي وكانو سبورت يوم 28 من الشهر الجاري.

اقرأ أيضا

نهائي الكأس - المتعة حتما ستكون حاضرة.. الزمالك ضد بيراميدز

مدرب مصر – حسام البدري.. الرجل الآمن

مجلس الأهلي يقرر إنشاء لجنة للاستاد ومنع أعضائه من مواقع التواصل الاجتماعي

إلى ديسابر ولاعبي بيراميدز.. كيف تواجه "مهندس الزمالك" فرجاني ساسي

إلى ميتشو ولاعبي الزمالك.. كيف تواجه "القاتل" عبد الله السعيد

فيديو في الجول - ما الذي يميز حسام حسن عن غيره من المرشحين لتدريب المنتخب