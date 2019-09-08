نهائي الكأس - المتعة حتما ستكون حاضرة.. الزمالك ضد بيراميدز

عندما تقول أن هناك مباراة بين الزمالك وبيراميدز ستكون الجماهير على ثقة كاملة إنها ستشاهد مواجهة قوية مليئة بالإثارة والأهداف ومتعة كرة القدم.

وهذا ما تنتظره جماهير الكرة المصرية عندما يلعب الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في تمام الثامنة مساء.

نهائي هو الثاني على التوالي للزمالك في كأس مصر، وأول لفريق بيراميدز الذي أنهى الدوري في المركز الثالث.

المتعة حاضرة

مباراة بين فريقي الزمالك وبيراميدز تدل دائما على حضور المتعة والإثارة لما شهدته مباريات الطرفين السابقة.

مواجهتين بين الزمالك وبيراميدز في الموسم الماضي انتهت الأولى بالتعادل 3-3 في مباراة مليئة بالإثارة والمتعة والأهداف.

والثانية انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد في مباراة أيضا مليئة بالمتعة والإثارة والأحداث الساخنة بين اللاعبين في أرض الملعب.

مشوار الزمالك في الكأس

بدأ الزمالك مشواره في كأس مصر بالفوز على مركز شباب منية سمنود في دور الـ32 بهدف دون رد.

ثم تغلب على الإنتاج الحربي في دور الـ16 بهدفين دون رد.

وجاء الدور على المقاصة ليخسر أمام الزمالك بهدف في ربع النهائي.

ومن بعده الاتحاد السكندري في نصف النهائي بالنتيجة ذاتها.

بطولة أولى لميتشو

بعد أن قاد الزمالك في 3 مباريات يبحث الصربي ميتشو عن لقبه الأول مع الفريق الأبيض.

اللقب الذي يبحث عنه الزمالك وميتشو هو رقم 27 في تاريخ النادي والثاني على التوالي بعدما فاز باللقب الموسم الماضي على حساب سموحة.

لقب هام في بداية الموسم الكروي الجديد يمنح الفريق ثقة كبيرة للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، كما يمنح المدرب ميتشو دفعة معنوية قوية إذا استطاع التتويج بالبطولة الأولى له مع الزمالك.

التشكيل المتوقع

لعب الزمالك تحت قيادة ميتشو حتى الآن 3 مباريات بواقع اثنين في كأس مصر وواحدة في دوري أبطال إفريقيا.

وبالنظر لتشكيل الزمالك في المباريات الثلاث له مع ميتشو يتضح لنا أن المدرب الصربي استقر بنسبة كبيرة على اللاعبين الأساسيين لمباراة نهائي كأس مصر.

ويأتي التشكيل الأقرب للزمالك في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط المهاجم: محمد أوناجم – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

وتحت قيادة ميتشو تألق المهاجم الشاب مصطفى محمد وسجل هدف فوز الزمالك على الاتحاد السكندري الذي قاد الأبيض لنهائي كأس مصر.

كما سجل أيضا مرتين أمام بطل الصومال في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

ليكون مصطفى محمد أكثر من سجل الأهداف في الزمالك تحت قيادة ميتشو برصيد 3 أهداف.

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بيراميدز

على الجانب الآخر يبحث سيباستيان ديسابر عن قيادة بيراميدز للقبه الأول في التاريخ.

موسم ماضي قوي قدمه بيراميدز في الدوري المصري انتهى باحتلال الفريق المركز الثالث والتأهل للمشاركة لأول مرة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ولكن بعد تغيير أكثر من مدير فني في الموسم الماضي استقرت الإدارة الجديدة لنادي بيراميدز على الفرنسي ديسابر لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

والآن الجميع في بيراميدز ينتظر نتائج التجربة التدريبية الجديدة للفريق تحت قيادة ديسابر.

لقب إذا تحقق سيكون الأول للمدرب الفرنسي على صعيد كرة القدم المصرية.

مشوار بيراميدز في الكأس

بدأ بيراميدز كأس مصر بالفوز على طنطا 3-2 في دور الـ32، ثم تغلب على الأهلي بهدف دون رد في دور الـ16.

من بعده حرس الحدود في ربع النهائي بثنائية، وبالنتيجة ذاتها أمام بتروجت.

نجم الفريق تراوري

وكما ظهر مصطفى محمد متألقا مع الزمالك تحت قيادة ميتشو، قدم إيريك تراوري مستوى أكثر من رائع مع بيراميدز منذ تولى ديسابر تدريب الفريق.

تراوري سجل 3 أهداف مع بيراميدز منذ تولي ديسابر تدريب الفريق، وظهر كأهم عنصر في الفريق لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية عالية.

ما يجعل ديسابر يعتمد على اللاعب البوركيني بشكل كبير.

التشكيل المتوقع

ومن خلال متابعة المباريات الخمس الماضية لبيراميدز مع ديسابر يكون التشكيل الأقرب الذي سيعتمد عليه المدرب الفرنسي في نهائي الكأس كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – إيريك تراوري.

الهجوم: إسلام عيسى – جون أنتوي – إبراهيم حسن.

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حكم المباراة

الروماني رادو بيتريسكو هو الذي سيتولى مهمة إدارة المباراة بين الزمالك وبيراميدز.

الحكم الروماني البالغ 37 عاما حصل على الشارة الدولية عام 2012.

بيتريسكو أدار الموسم الحالي 6 مباريات تحكيميا، 3 مباريات في الدوري الروماني ومثلها في تصفيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

المباريات الـ 6 شهدت إشهاره لـ 17 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة كما احتسب ركلتي جزاء.

كما أدار الموسم الماضي المباراة النهائية لكأس رومانيا وكأس السوبر في بلاده.

الروماني لم يقد أي مباراة عربيا في السنوات الأخيرة، إذ أدار مباراتين فقط في الدوري القطري موسم 2015-16 كانت طرفها فريق أم صلال.

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