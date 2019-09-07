الحماس واللعب بكل قوة والقتال في الملعب. هي الصفات التي تقفز إلى أذهان الجماهير عندما يتم ذكر اسم حسام حسن.

اسم حسام حسن الآن أصبح ضمن المرشحين لتدريب مصر بعدما وضعه اتحاد الكرة ضمن القائمة النهائية للمرشحين لقيادة منتخبنا الوطني.

تجارب تدريبية كثيرة مع الزمالك والمصري والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة ومنتخب الأردن خاضها حسام حسن بعد اعتزاله لعب كرة القدم.

ومع قرار اللجنة المكلفة بإدارة أمور اتحاد كرة القدم بالاعتماد على مدرب وطني لتدريب المنتخب، تتعدد المميزات التي ترشح حسام حسن لتولي منصب المدير الفني للمنتخب.

لذلك يقدم لكم FilGoal.com مميزات حسام حسن التدريبية في الفيديو التالي.

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