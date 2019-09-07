خاص فيديو في الجول - ما الذي يميز حسام حسن عن غيره من المرشحين لتدريب المنتخب

السبت، 07 سبتمبر 2019 - 22:37

كتب : أحمد العريان

حسام حسن

الحماس واللعب بكل قوة والقتال في الملعب. هي الصفات التي تقفز إلى أذهان الجماهير عندما يتم ذكر اسم حسام حسن.

اسم حسام حسن الآن أصبح ضمن المرشحين لتدريب مصر بعدما وضعه اتحاد الكرة ضمن القائمة النهائية للمرشحين لقيادة منتخبنا الوطني.

تجارب تدريبية كثيرة مع الزمالك والمصري والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة ومنتخب الأردن خاضها حسام حسن بعد اعتزاله لعب كرة القدم.

أخبار متعلقة

فيديو في الجول - من هو "عامر حسين" الدوريات الأوروبية صورة في الجول - تصميم جديد لكأس مصر خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي فيديو في الجول - ما الذي يميز شحاتة عن غيره من المرشحين لقيادة مصر

ومع قرار اللجنة المكلفة بإدارة أمور اتحاد كرة القدم بالاعتماد على مدرب وطني لتدريب المنتخب، تتعدد المميزات التي ترشح حسام حسن لتولي منصب المدير الفني للمنتخب.

لذلك يقدم لكم FilGoal.com مميزات حسام حسن التدريبية في الفيديو التالي.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة: الفائز لن يحصل على التصميم الجديد لكأس مصر

فيديو في الجول - من هو "عامر حسين" الدوريات الأوروبية

تحليل في الجول - جبهة يمنى نارية ضمن ملامح لـ الزمالك مع ميتشو

"صلاح في تشكيل فيفا المثالي لعام 2019"

تعرف على حكم نهائي كأس مصر

ماذا فعل ميتشو في 4 نهائيات سابقة؟

منتخب مصر حسام حسن

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - أداء أبطال العالم لا يتغير.. فرنسا تضرب ألبانيا برباعية وتشعل المجموعة مع تركيا وأيسلندا 29 دقيقة | أوروبا
لماذا يكره الزمالك الوقت الإضافي في نهائي كأس مصر؟ 45 دقيقة | مصر
مدرب مصر – حسام البدري.. الرجل الآمن 45 دقيقة | منتخب مصر
بالفيديو - البرتغال تعود للحياة بانتصار رباعي مثير على صربيا.. ورونالدو يطارد دائي 47 دقيقة | أوروبا
الطريق إلى مصر.. بالفيديو – أليو ديانج يصنع هدفا في تعادل مالي مع المغرب ساعة | إفريقيا
إلى ديسابر ولاعبي بيراميدز.. كيف تواجه "مهندس الزمالك" فرجاني ساسي ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 تفاصيل أول حديث بين فايلر ولاعبي الأهلي.. "عندما تسمع صافرتي توقف حتى لو كنت تسدد" 3 ماذا قالت صحف إنجلترا عن غضب ماني.. "هل كان بسبب صلاح؟" 4 اختطاف نيمار

قد ينال إعجابك