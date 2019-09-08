مجلس الأهلي يقرر إنشاء لجنة للاستاد ومنع أعضائه من مواقع التواصل الاجتماعي

قرر مجلس إدارة الأهلي في وقت مبكر من صباح الأحد إنشاء لجنة لدراسة الخطوات الفعلية لتشييد استاد النادي، بجانب منع أعضائه من تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

القرار الثاني يأتي بعد ضجة كبيرة أثارتها بعض تعليقات عضو المجلس رانيا علواني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". (طالع التفاصيل)

وقال بيان الأهلي: "اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض رئيس مجلس الإدارة (محمود الخطيب) في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها".

وبرر الأهلي القرار في بيان لاحق: "استمع مجلس إدارة النادي لرأي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بشأن تناول السادة أعضاء مجلس الإدارة والعامين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لأخبار النادي الاهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات ، والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على أراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه وهو ما يسمح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إدارته او اعضائه بالإساءة، وعرض وجهة نظره فى هذا الشأن من حيث منع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي من تناول أخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على أراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي او شأن من شئونه".

أما بالنسبة للاستاد، فقال بيان الأهلي: "تم الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الخطوات الفعلية بخصوص تشييد استاد النادي الأهلي برئاسة محمد سراج الدين عضو المجلس وعضوية كل من؛ محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وسعد شلبي مستشار المجلس للتسويق، وسامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة".

ووجه مجلس إدارة النادي الشكر لمحمد يوسف المدرب العام السابق للفريق على ما وصفه بـ"الجهود غير العادية خلال فترة توليه منصب المدير الفني للفريق" خلفا لمارتين لاسارتي وسلفا لريني فايلر.

وافق المجلس على سفر طارق قنديل إلى غينيا الاستوائية لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من 10 إلى 16 سبتمبر الحالي لأداء مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووافق أيضا على سفر عضوي المجلس خالد مرتجي، ومحمد سراج الدين إلى مدريد خلال الفترة من 23 إلي 27 سبتمبر الجاري؛ لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة، وذلك تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا)، وحرصا من المجلس على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.

كما قرر المجلس اعتماد القرارات الخاصة بملف كرة القدم؛ سواء فيما يتعلق بتوجيه الشكر للجهاز الفني السابق، والتعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري ريني فايلر.

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