يقدم ريني فايلر مدرب الأهلي تقريرا مبدئيا للجنة التخطيط بالنادي يتضمن تقييمه للاعبي الفريق بعد أيام من توليه المسؤولية، وفقا لما علمه FilGoal.com.

ويشمل التقرير تقييما للمستوى الفني والبدني لكل لاعب بالفريق الأول للأهلي.

واجتمع السويسري مرارا بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق وسامي قمصان المدرب المساعد للتشاور في بعض النقاط.

ويعد تقرير فايلر أوليا نظرا لرغبة المدرب الشاب في تقييم أفضل للاعبين الدوليين بالفريق وكذلك المنضمين إلى المنتخب الأولمبي.

ويرغب فايلر مشاهدة هؤلاء اللاعبين عن قرب في مران النادي.

وتعاقد الأهلي مع فايلر لمدة موسم ليخلف السويسري المدرب مارتن لاسارتي الذي رحل بعد خروج الفريق من ثمن نهائي كأس مصر 2018-2019.

وأول تحد لفايلر سيكون في 14 سبتمبر حين يحل ضيفا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.









































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