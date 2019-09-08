فايلر يقيم ودية بين لاعبي الأهلي استعدادا لـ كانو سبورت

قرر ريني فايلر المدير الفني للأهلي إقامة ودية بين لاعبي الفريق، "تراي ماتش" استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني الاستوائي.

ويواجه لاعبو الأهلي بعضهم البعض ظهر الأحد، استعدادا لمواجهة يوم السبت المقبل خارج الديار.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة: "الجهاز الفني بقيادة فايلر يتطلع من خلال التراي ماتش اليوم في التدريبات لتجربة بعض الامور الفنية والخططية ، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية. الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من التقسيمة التي سيتم إجراؤها بين لاعبي الفريق في مران اليوم".

وفي نفس الإطار قال أضاف عبد الحفيظ: "رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية يوم الأربعاء ستكون11 ساعة ونصف تقريبًا تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بإثيوبيا".

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه اطمأن على كافة الإجراءات الخاصة بالرحلة من خلال الاتصالات المستمرة مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية.

وأعلن مدير الكرة بالأهلي أنه سيطير إلى غينيا الاستوائية برفقة سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بـ48 ساعة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بفندق الإقامة وتأمين البعثة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالرحلة".

ومن المنتظر أن يلحق التونسي على معلول والمالي أليو ديانج والمغربي وليد أزارو ثلاثي الفريق ببعثة الأهلي في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم ينضم الثلاثي للتدريبات مع الفريق استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

ورحب عبد الحفيظ، بتعديل موعد مباراة كانو سبورت لتقام في الساعة الخامسة مساء بدلا من الساعة الثالثة عصرا بناء على طلب الفريق المنافس.

وقال "تلقيت اتصالا هاتفيا من مسئولي نادي كانو سبورت والسفارة المصرية، يفيد بطلب الفريق المنافس تعديل موعد مباراة الفريقين المقرر لها يوم السبت المقبل، مؤكدا أن الأهلي جاهز للمباراة، وهناك حالة من التركيز من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة لحجز بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات".

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