مدرب وست بروميتش: حجازي المحارب سيعود قريبا

قال سلافين بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون إن مدافعه أحمد حجازي سيعود إلى الملاعب قريبا.

وخضع حجازي لعملية جراحية في الكاحل قبل بداية الموسم، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي بعد أسبوعين حسب تصريحات مدربه.

وقال بيليتش في تصريحات أبرزتها جريدة برمنجام ميل "حجازي قريب جدًا من استعادة لياقته".

وأضاف المدرب الكرواتي "ربما يكون أمامه أسبوعين، عندما نلعب ضد فولام السبت المقبل سيكون قد انضم إلى التدريبات".

وأوضح مدرب وست بروميتش "نحن سعداء أنه سيعود قبل الموعد المحدد بالطبع، سيتعين عليه لعب مباراتين مع الفريق الرديف أولا، لكنها ستكون دفعة كبيرة بالنسبة لنا".

وردا على سؤاله حول ما إذا كانت عودة حجازي ستكون في مباراة هدرسفيلد تاون أو لقاء كوينز بارك رينجرز، قال بيليتش: "إنه لاعب مميز وقائد ونحن سعداء أنه يسير على الطريق الصحيح وعلى مقربة من العودة إلى الفريق".

وست بروم سيواجه هدرسفيلد يوم الأحد 22 سبتمبر، على أن يلعب ضد كوينز بارك يوم 28 من الشهر نفسه.

وواصل "ليس هناك وقت محدد لعودته، فنحن بحاجة لرؤيته أولا. سيتعين علينا أن نرى مدى سرعة استعادته لياقته".

واستمر "سنرى مدى شعوره بكاحله، فالتدخلات القوية هي أهم مميزاته".

وأتم مدرب وست بروميتش "أعلم إن حجازي لاعب محارب، موعد عودته سيكون عاجلاً وليس آجلاً".

وست بروميتش يتواجد في المركز الرابع بدوري القسم الثاني بإنجلترا بعد مرور 4 جولات.

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