تشكيل بيراميدز المتوقع – عودة السعيد والشناوي ضد الزمالك

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 11:02

كتب : عاطف شادي

ديسابر - بيراميدز

يعود عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، وأحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، لاختيارات سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.

الإصابة غيبت الثنائي عن مباراة بتروجت في نصف نهائي كأس مصر، ولكنه يعود لاختيارات ديسابر على حساب رجب بكار والمهدي سليمان على الترتيب بحسب التشكيل المتوقع.

وبالتالي، يصبح التشكيل المتوقع كالتالي..

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – إريك تراوري

الهجوم: جون أنتوي

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