تشكيل بيراميدز المتوقع – عودة السعيد والشناوي ضد الزمالك

يعود عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، وأحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، لاختيارات سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.

الإصابة غيبت الثنائي عن مباراة بتروجت في نصف نهائي كأس مصر، ولكنه يعود لاختيارات ديسابر على حساب رجب بكار والمهدي سليمان على الترتيب بحسب التشكيل المتوقع.

وبالتالي، يصبح التشكيل المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – إريك تراوري

الهجوم: جون أنتوي

هل لديك وجهة نظر مختلفة لتشكيل بيراميدز؟

اقرأ أيضا

نهائي الكأس - المتعة حتما ستكون حاضرة.. الزمالك ضد بيراميدز

مدرب مصر – حسام البدري.. الرجل الآمن

مجلس الأهلي يقرر إنشاء لجنة للاستاد ومنع أعضائه من مواقع التواصل الاجتماعي

إلى ديسابر ولاعبي بيراميدز.. كيف تواجه "مهندس الزمالك" فرجاني ساسي

إلى ميتشو ولاعبي الزمالك.. كيف تواجه "القاتل" عبد الله السعيد

فيديو في الجول - ما الذي يميز حسام حسن عن غيره من المرشحين لتدريب المنتخب