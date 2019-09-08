تشكيل الزمالك المتوقع – ميتشو يفاضل بين شيكابالا وأوباما ضد بيراميدز

يفاضل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" للبدء ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

دونا عن ذلك، يبدو ميتشو في طريقه لتثبيت السواد الأعظم من تشكيل فريقه.

شيكابالا كان أساسيا عندما واجه الزمالك مصر للمقاصة في ربع نهائي الكأس، ولكن ميتشو فضل البدء بأوباما ضد الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

وبالتالي، يصبح التشكيل المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – أشرف بنشرقي – شيكابالا (أوباما)

الهجوم: مصطفى محمد

اقرأ أيضا

نهائي الكأس - المتعة حتما ستكون حاضرة.. الزمالك ضد بيراميدز

مدرب مصر – حسام البدري.. الرجل الآمن

مجلس الأهلي يقرر إنشاء لجنة للاستاد ومنع أعضائه من مواقع التواصل الاجتماعي

إلى ديسابر ولاعبي بيراميدز.. كيف تواجه "مهندس الزمالك" فرجاني ساسي

إلى ميتشو ولاعبي الزمالك.. كيف تواجه "القاتل" عبد الله السعيد

فيديو في الجول - ما الذي يميز حسام حسن عن غيره من المرشحين لتدريب المنتخب

هل لديك وجهة نظر مختلفة لتشكيل الزمالك؟