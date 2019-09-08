أحمد جمعة يغيب عن مواجهة ماليندي للإصابة

يغيب أحمد جمعة مهاجم النادي المصري عن فريقه خلال رحلته إلى زنجبار استعدادا لمواجهة ماليندي في الكونفدرالية، بسبب الإصابة.

أحمد جمعة النادي : المصري المصري

وتعرض جمعة صاحب الـ31 عاما للإصابة برشح في الركبة خلال الأيام الماضية، استبعد على أثره من التدريبات الجماعية وخاض تدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي.

ويخضع اللاعب الدولي المصري لفحص طبي لدى أحمد عبد العزيز للاطمئنان على سلامة ركبته والبرنامج العلاجي.

وقضى جمعة نصف الموسم الماضي معارا لنادي أحد السعودي ولعب معه 6 مباريات سجل خلالها هدفا.

وكان الدولي المصري قد شارك في النصف الأول من الموسم الماضي مع الفريق البورسعيدي في 16 مباراة بالدوري المصري سجل خلالها 3 أهداف.

ويمتلك المصري حاليا في خط هجومه كل من حسين رجب ومحمود وادي وأوستن أموتو ومفتاح طقطق.

ويواجه المصري نظيره ماليندي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 15 من الشهر الجاري على ستاد عمان.

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