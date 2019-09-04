نهائي الكأس - كيف يسجل بيراميدز مع ديسابر.. جبهة يمنى أكثر من قوية

6 أهداف من أصل 10 سجلها بيراميدز تحت قيادة سيباستيان ديسابر جاءت من ناحية اليمين.

نشاط ملحوظ وقوة هجومية كبيرة من الناحية اليمنى ظهر بها فريق بيراميدز خلال 5 مباريات لعبها الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي.

والآن وقبل مباراة نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل ضد الزمالك، يقدم FilGoal.com أبرز النقاط الهجومية لنادي بيراميدز وكيف يسجل أهدافه تحت قيادة الفرنسي ديسابر.

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لعب بيراميدز منذ انطلاق الموسم الحالي 5 مباريات مع ديسابر: أمام إيتوال الكونغولي في ذهاب الدوري الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفاز الفريق ذهابا 4-1 وإيابا بهدف.

ثم مواجهات كأس مصر أولا في دور الـ16 والفوز على الأهلي بهدف، ثم التغلب على حرس الحدود وبتروجت بنتيجة 2-0 على الترتيب.

ليتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر ويضرب موعدا مع الزمالك حامل اللقب.

خلال 5 مباريات لبيراميدز مع ديسابر سجل الفريق 10 أهداف واهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

ولكن ما الطرق التي جاءت بها أهداف بيراميدز الـ10؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

بيراميدز 4-1 إيتوال

الهدف الأول أمام إيتوال جاء من ركلة حرة مباشرة من ناحية اليمين نفذها محمد حمدي وقابلها جون أنتوي بضربة رأسية سكنت الشباك.

أما الهدف الثاني جاء من اختراق للعمق بعد قطع الكرة من دفاع الفريق الكونغولي وانطلاقة من إيريك تراوري الذي سجل الهدف.

الهدف الثالث جاء من الناحية اليمنى بعد توغل رائع من الظهير رجب بكار الذي أرسل عرضية قابلها أنتوي برأسية أخرى سجل منها الهدف.

بينما جاء الهدف الرابع من ركلة جزاء سددها أحمد علي.

على الجانب الآخر الهدف الوحيد الذي سكن شباك بيراميدز منذ انطلاق هذا الموسم جاء بعد خطأ في التمرير بين لاعبي الوسط والدفاع واستغل مهاجم الفريق الكونغولي هذا الموقف وانطلق نحو المرمى ووضع الكرة في الشباك.

بيراميدز 1-0 الأهلي

للمباراة الثانية على التوالي استمر فريق بيراميدز في استغلال الجبهة اليمنى النشيطة في فريقه وسجل هدف الفوز على الأهلي بقدم إيريك تراوري بعد انطلاقة رائعة من لومالا عبده.

إيتوال 0-1 بيراميدز

ومرة أخرى واصل بيراميدز اعتماده بشكل كبير على الناحية اليمنى المميزة في فريقه وسجل خارج ملعبه هدف الفوز على إيتوال الكونغولي بعد عرضية أرضية من تراوري قابلها إسلام عيسى بتسديدة في المرمى.

بيراميدز 2-0 حرس الحدود

جبهة يمنى مشتعلة أسفرت عن هدف جديد لبيراميدز أمام حرس الحدود في كأس مصر بعدما توغل إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء وحصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الأول بقدم جون أنتوي.

الهدف الثاني في هذه المباراة جاء من اختراق لعمق الملعب بعد تمريرة من إبراهيم حسن أوصلت أنتوي إلى المرمى ليسدد المهاجم الغاني بقوة ويضع الكرة في الشباك.

وبخلاف الهدفين كان لبيراميدز أمام حرس الحدود 16 هجمة منها 4 من ناحية اليمين اكتمل منها اثنين.

و3 محاولات من ناحية اليسار انتهى منها واحدة بتسديدة على المرمى، و8 هجمات من عمق الملعب نصفها بعيدا عن القائمين والعارضة.

بيراميدز 2-0 بتروجت

آخر مباراة خاضها بيراميدز كانت ضد بتروجت في نصف نهائي كأس مصر وفاز بهدفين الأول من عرضية من الناحية لإسلام عيسى اليسرى قابلها تراوري بضربة رأسية في الشباك.

والهدف الثاني من هجمة من ناحية اليمين ثم وصلت الكرة إلى إبراهيم حسن ليسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء.

هذه المباراة شهدت 19 محاولة من بيراميدز على مرمى بتروجت منهت محاولتين من ناحية اليمين انتهت منهت هجمة واحدة بتسديدة بين إطار المرمى، ومن الناحية اليسرى تكرر الأمر ذاته.

مقابل 15 هجمة من عمق الملعب منها 5 مكتملين بتسديدات بين القائمين والعارضة.

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بعد استعراض طرق تسجيل أهداف بيراميدز تحت قيادة ديسابر والتي أظهرت أن الفريق يعتمد بقوة على ناحية اليمين والتي جاء منها 6 أهداف من أصل 10.

كما أن جون أنتوي هو أكثر من سجل أهدافا لبيراميدز مع ديسابر برصيد 4 أهداف، يأتي بعده إيريك تراوري بـ3 أهداف ثم هدف واحد لكل من إسلام عيسى وأحمد علي وإبراهيم حسن.

لذلك.. على الزمالك أن يحذر بشدة من الناحية اليمنى القوية لفريق بيراميدز خلال نهائي كأس مصر.

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