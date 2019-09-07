كشف مؤمن سليمان مدرب الزمالك الأسبق تفاصيل حديثه مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قبل موقعة النهائي أمام بيراميدز.

الزمالك يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

قبل حديثنا مع مؤمن سليمان عن رؤيته الفنية للنهائي، كشف لنا المدرب "زرت تدريبات الزمالك يوم الأربعاء الماضي من أجل مساندة ومؤازرة الفريق قبل نهائي الكأس".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تحدثت بشكل منفصل مع شيكابالا وتذكرنا بطولة الكأس التي حققناها سويا مع الزمالك وطالبته بضرورة تكرار نفس الأمر ورفع اللقب مرة أخرى".

ورفع مؤمن سليمان لقب كأس مصر عام 2016 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بثلاثية مقابل هدف.

شيكابالا شارك أساسيا في المباراة وصنع هدفين، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 52 ويعود بعد نهاية اللقاء ليرفع اللقب مع مدربه.

بعدها تطرق مؤمن سليمان للحديث عن النهائي، قائلا: "من وجهة نظري، الزمالك هو الأقرب لحصد اللقب على حساب بيراميدز لأكثر من سبب".

وشرح "أهم الأسباب هو جمهور الزمالك الذي سيساند الفريق بكل قوة في النهائي، على عكس فريق بيراميدز الذي لا يمتلك قاعدة جماهيرية".

وواصل "الزمالك يمتلك الآن مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين وبينهم حالة تجانس وتفاهم كبيرة للغاية، ولذلك أرى أن الأبيض هو الأقرب للتتويج".

كلمة السر

ويرى مؤمن سليمان "الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي هو صاحب الدور الأكبر في النهائي. الثنائي يقدر على التحكم في إيقاع المباراة إلى جانب كونه ستارة قوية أمام خط دفاع الأبيض".

أما بالنسبة لـ (من يقود الهجوم، عمر السعيد أم مصطفى محمد؟) أجاب صاحب الـ 45 عاما "الثنائي يسير بشكل جيد، والحسم سيكون في المران الأخير قبل المباراة مباشرة من جانب مدرب الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "أما بالنسبة لـ جون أنتوي فلا أميل للرقابة اللصيقة ضده".

وأوضح "لابد أن تكون خطوط الزمالك بالكامل قريبة من لاعبي الوسط. الخطوط بالكامل تتحرك بشكل جماعي مما يُصعب الأمور على بيراميدز".

من يحرس مرمى بيراميدز؟ سؤال جديد أجاب عنه مدرب سموحة والنجوم والأسيوطي –بالمسمى القديم- الأسبق قائلا: "أحمد الشناوي هو الأفضل في الوقت الحالي وأعتقد أنه سيحرس مرمى بيراميدز".

وأردف "مهدي سليمان هو الآخر يعد حارس متميزا وشارك في الفترة الأخيرة، ولكنني أعتقد أن الشناوي هو الأقرب".

ويقام نهائي كأس مصر بحضور 20 ألف متفرج في ملعب برج العرب، حسبما أعلن الاتحاد المصري في وقت سابق.

ويستضيف ملعب برج العرب نهائي كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي.

ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.

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