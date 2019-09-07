بالفيديو - المنتخب الأوليمبي يمتع ويضرب السعودية برباعية

واصل منتخب مصر الأوليمبي نتائجه الإيجابية وحقق الفوز على السعودية بربعاية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب السويس.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخب مصر الأوليمبي لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وسجل أهداف الفراعنة الصغار كل من طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد فتوح وصلاح محسن، بينما سجل هدف السعودية الوحيد عبد الإله العمري.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي بعد 48 ساعة مرة أخرى بنظيره السعودي وتقام المباراة على استاد السلام.

وصف المباراة

اعتمد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر على طريقة 3-5-2 في بداية المباراة بوجود عمر رضوان في حراسمة المرمى أمامه ثلاثي دفاعي وهو محمود مرعي ومحمود الجزار وأسامة جلال.

ثم خماسي في وسط الملعب من اليمين إلى اليسار عمار حمدي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ورمضان صبحي وأحمد فتوح.

خلف ثنائي الهجوم أحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

بدأ منتخب مصر بالهجوم القوي مع الثوان الأولى في المباراة لينجح رمضان صبحي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعد عرقلته من قبل مدافع السعودية.

وتقدم طاهر محمد لتسديد الركلة وسجل منها هدف الفراعنة الأول.

الضغط والهجوم القوي من منتخب مصر استمر وأسفر عن ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 11 حصل عليها أحمد فتوح، وسددها رمضان صبحي بنجاح مسجلا الهدف الثاني.

ولم يهدأ الفراعنة الصغار بعد الهدف الثاني واستمرت محاولات أبناء شوقي غريب إلى أن جاء الهدف الثالث الرائع بتسديدة قوية من الظهير الأيسر أحمد فتوح بعد تمريرة بكعب القدم من أحمد ياسر ريان في الدقيقة 25.

وفي أخر ربع ساعة من الشوط الأول تراجع منتخب مصر ونجح المنتخب السعودي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30 من ركلة ركنية نُفذت سريعا على رأس عبد الإله العمري الذي وضع الكرة بضربة رأسية في الشباك.

مع بداية الشوط الثاني شارك أحمد حمدي بدلا من المهاجم أحمد ياسر ريان.

وكما بدأ الشوط الأول بقوة من منتخب مصر انطلق الشوط الثاني وهذه المرة سجل صلاح محسن الهدف الرابع للفراعنة في الدقيقة 49 بعد عرضية من رمضان صبحي من ناحية اليسار.

وانخفض مستوى اللعب وانحصرت الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرمى من الطرفين.

وأجرى شوقي غريب التغيير الثاني لمنتخب مصر بنزول ناصر ماهر بدلا من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 68.

ومع اقتراب النهاية شارك الحارس مصطفى شوبير بدلا من عمر رضوان، وغادر أيضا رمضان صبحي أرض الملعب وشارك بدلا منه ناصر منسي.

كما شارك عمر مرموش بدلا من صلاح محسن في الدقيقة 88.