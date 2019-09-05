مران الأهلي – طلب خاص من فايلر لصانع اللعب والمدافعين.. وكيفية استغلال ثغرات الخصم

يواصل الأهلي استعداداته لملاقاة كانو سبورت الغيني السبت بعد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا وفي اليوم الرابع لريني فايلر المدرب الجديد للفريق اهتم بشيء جديد في المران.

خصص فايلر فقرة خططية للرقابة في وسط الملعب وطلب من لاعبي الوسط قطع الكرات في حالة الدفاع بضبط توقيت التدخل ثم التمرير السريع في حالة الارتداد للهجوم.

أما طلبه الخاص فكان موجه بشكل خاص لمن يشغل المركز رقم 10 أو صناع اللعب بضرورة التواجد بالقرب من اللاعب الذي بحوزته الكرة لمساعدته.

وبعد ذلك أجريت تقسيمة حرص خلالها المدرب السويسري على التواجد فيها في منتصف الملعب وركز بشكل كبير مثل مران أمس الأربعاء على دور خط الوسط في التمرير للأجنحة على طرفي الملعب.

كما طلب بأهمية استغلال ثغرات الخصم واحتلال المساحة الفارغة التي تتواجد بين الظهير وقلب الدفاع.

في الوقت ذاته ولى فايلر اهتماما بالمدافعين بشأن التمركز وإخراج الكرة بشكل سليم وعدم التشتيت وظهر عمرو السولية وحمدي فتحي بشكل جيد.

وخصص الجهاز الفني فقرة للكرات العرضية وتألق فيها مروان محسن وحمدي فتحي إذ سجلا أهدافا في الوقت ذاته تألق محمد الشناوي في التصدي للفرص.

واوقف فايلر المران أكثر من مرة لمنح تعليمات للاعبين بشأن إنهاء الكرات العرضية أو الأرضية في الشباك.

وشهد المران فقرة تدريبات بدنية استمرت لنصف ساعة لرفع معدلات اللياقة البدنية.

كما خصص مدرب الحراس فقرة مطولة للتركيز على كيفية التعامل المثالي مع الكرات العرضية وأبدى اهتماما كبيرا بتجهيز شريف إكرامي بجوار محمد الشناوي.

واشتكى صالح جمعة من آلام في العضلة الضامة ولكنه عاد لاستكمال المران بشكل طبيعي بعد فحص من الطبيب.

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