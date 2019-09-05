خاص ماذا تريد الأندية من الزناتي - المصري: المساواة بين الجميع في الجدول.. عودة الجماهير وتفعيل القانون

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 15:56

كتب : أيمن عيد

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بعد تعيين حسام الزناتي رئيسا للجنة المسابقات، يستطلع FilGoal.com آراء الأندية المصرية فيما يخص طلباتهم للجنة.

تواصلنا مع ياسر سالم مدير الكرة بفريق المصري وقال: "ادعم فكرة الاعتماد على الشباب فهم المستقبل، السيرة الذاتية لرئيس لجنة المسابقات تعطينا أمل في رؤية أداء وتنظيم جيد".

رأي نادي الإسماعيلي (من هنا)

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وشدد مدير الكرة بالمصري "نريد المساواة بين جميع الأندية ومراعاة طلبات الأندية دون استثناء ولا تفرقة بين ألوان كل فريق".

وأضاف ياسر سالم "تحديد جدول الدوري بصورة منتظمة والالتزام به والتأجيلات تكون في أضيق الحدود وأتمنى قبل بداية كل موسم تحديد موعد انطلاق الدوري وجدول المباريات بوقت كافي".

وتابع "تحديد أيضا فترة راحة للفرق المشاركة في البطولات الإفريقية والعربية 4 أيام منذ الوصول للقاهرة حتى يتمكن الفريق من الاستشفاء والتحضير لمواجهات الدوري".

وأتم تصريحاته "اطلب من اتحاد الكرة العمل على عودة الجماهير في الموسم الجديد وتفعيل القانون بصورة دائمة مع كل الفرق دون استثناء والمخطئ توقع عليه عقوبات".

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