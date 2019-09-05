خاص ماذا تريد الأندية من الزناتي – الإسماعيلي: التأجيلات للأسباب القهرية فقط

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 10:49

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

بعد تعيين حسام الزناتي رئيسا للجنة المسابقات، يستطلع FilGoal.com آراء الأندية المصرية فيما يخص طلباتهم للجنة.

البداية من الإسماعيلي، الذي قال مدير الكرة الخاص به صبري المنياوي: "أهم ما أطالب به هو استقرار مسابقة الدوري".

وشدد "لا يجب أن يتم تعديل أو تغيير مواعيد مباريات الدوري المعلنة إلا للأسباب القهرية".

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وكذلك أضاف "يجب إقرار نص في اللوائح حول اعتراضات اللاعبين وخروجهم عن النص، الأمر الذي تفشى مؤخرا في ملاعب الدوري المصري".

وانتقل المنياوي للحديث عما يريده في دوري الموسم المقبل حيث قال: "مبدئيا، أطالب بتحدي فوري حول عودة الجماهير، يجب أن يُحسم الأمر مبكرا".

وأتم "يجب مساندة التحكيم المصري، لا أريد تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR لأنها تؤثر على رتم اللعب من وجهة نظري".

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