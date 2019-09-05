سدد نادي الزمالك مستحقات عبد الله سيسيه مهاجم الفريق السابق بالفعل، ولا يوجد أي مستحقات متأخرة للاعب.

قال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "نادي الزمالك تسلم مستحقات الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية ناقصة 160 ألف دولار".

وأوضح "هذا المبلغ المسحوب هو قيمة مستحقات عبد الله سيسيه، وقد خصمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومنحها للاعب البوركينابي بالفعل".

























































































































































































































































































































































































المصدر واصل "الاتحاد الإفريقي لم يخطر الاتحاد الدولي بدفع المبلغ، ولذلك فقد أرسل الاتحاد الدولي هذا الخطاب للاتحاد المصري بشكل تلقائي، ولكن موقف الزمالك سليم".

وأتم "موقف الزمالك سليم والمبلغ دُفع بالفعل، ولا توجد مستحقات متأخرة على الزمالك في الوقت الراهن".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، تلقي نادي الزمالك خطابا من الاتحاد المصري، يفيد بأحقية عبد الله سيسيه لاعب الفريق السابق مبلغ 160 ألف دولار، ومنح النادي مهلة لدفعها أو سيستبعد من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

عبد الله سيسيه انضم لنادي الزمالك قادما من المصري في عام 2012 وقضى معه عاما وحيدا قبل أن يعار إلى الاتحاد الليبي واتحاد الشرطة المصري وبعد ذلك رحل عن النادي الأبيض في 2016.

وسجل سيسيه مع الزمالك 10 أهداف وصنع هدفين في 32 مباراة شارك فيها.

وكان الزمالك تأهل لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ويستعد للقاء جينيراسيون فوت السنغالي وذلك بعد تغلبه على ديكيداها الصومالي بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الدور التمهيدي.

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