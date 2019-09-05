مارادونا يقترب من تدريب خيمناسيا لابلاتا بنسبة 80%

يقترب الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا من العودة للتدريب عبر نادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني.

مارادونا التقى مع مسؤولي النادي ووافق بنسبة 80% على إتمام التعاقد وفقا لتصريحات محاميه ماتياس مورلا لشبكة "ESPN".

واعترف مارادونا سابقا أنه يريد العودة للتدريب في الأرجنتين إذ كتب عبر إنستجرام "لا اعتقد أن اللعب بمشاعر الجماهير أمر جيد، لم ألتق مع مسؤول حتى الآن".

محامي مدرب منتخب الأرجنتين السابق قال عبر فيديو لجماهير خيمناسيا: "أريد جعّل الأمور واضحة، لا زالت المفاوضات جارية، لم تصلني محادثات من النادي ولم أتحدث إلى أحد".

الأسطورة الأرجنتينية أجرى في يوليو الماضي عملية جراحية في ركبته اليمنى ومن ثم نشر فيديو ليثبت أنه لائق في الأونة الأخيرة للعودة كمدرب.

مدرب الوصل والفجيرة الأماراتي السابق ترك فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي بعدما خسر نهائي مرحلتي الأبرتورا والكلاسورا من الدرجة الثانية المحلية في تجربته الفنية الأخيرة الموسم الماضي.

ويحتل خيمناسيا المركز الأخير من جدول الدوري الأرجنتيني برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات بعد تلقى 4 خسائر متتالية.

ودعا مارادونا مواطنه جابريل باتيستوتا للانضمام للطاقم الفني للفريق، إلا أن المهاجم السابق رفض الدعوة بسب عملية جراحية يجريها في السابع عشر من سبتمبر المقبل في سويسرا.

وعلق مهاجم فيورنتينا وروما السابق عبر تويتر قائلا: "أريد شكر مارادونا من أجل العقد الذي كنت اتمناه طويلا، حظا موفقا له".

وسبق لمارادونا أن أدار كل من مانديو دي كورينتس ثم راسينج كلوب في الأرجنتين عامي 1994 و1995 على الترتيب.

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