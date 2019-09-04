حصاد الميركاتو - صفقات يوفنتوس.. قليل من الجودة والأموال

أندية قليلة في سوق الانتقالات بالدوريات الأوروبية الكبرى نجحت في الخروج بمكاسب مادية من سوق الانتقالات الصيفية الجارية ومنها يوفنتوس الإيطالي.

البيانكونيري أبرم تعاقدات بقيمة 188 مليون يورو وحقق مكاسب يقدر بـ 13 مليون يورو بعد التخلي عن لاعبين بقيمة 201 مليون يورو.

انتهت السوق الصيفية في أوروبا رسميا، وخلالها شهدنا العديد من الصفقات التي تمت وأخرى اقتربت لكنها لم تحدث، ما بعد نهاية السوق سنحلل تلك الصفقات التي قامت بها كبار الأندية في أوروبا.

FilGoal.com يصبحكم عبر هذه السلسلة القصيرة لتحليل الصفقات التي قامت بها كبرى أندية أوروبا في السوق الصيفية المنصرمة. واليوم سنحلل الصفقات التي ضمها برشلونة والراحلون عن صفوفه كذلك.

الوافدون

يوفنتوس ضم كل من ماتيس دي ليخت (75 مليون يورو)، دانيلو (37 مليون يورو)، كريستيان روميرو (26 مليون يورو)، لوكا بيلجريني (22 مليون يورو)، مريح دميرال (18 مليون يورو).

و3 لاعبين في صفقات انتقال حر هم جانلويجي بوفون وأدريان رابيو وآرون رامسي، وعودة جونزاو هيجواين من الإعارة.

الراحلون

في المقابل باع يوفنتوس كل جواو كانسيلو (65 مليون يورو)،ليوناردو سيبناتزولا (29.5 مليون يورو) مويس كين (27.5 مليون يورو)، أميل أوديرو (20 مليون يورو)، ستيفانو ستورارو (16.5 مليون يورو) ريكاردو أورسوليني (15 مليون يورو)، وأكثر من لاعب شاب بقيمة 28 مليون يورو وإعارة كريستيان روميرو إلى جنوى ولوكا بيلجريني إلى كالياري.

إليكم القائمة الحالية للموسم الجاري بعد نهاية السوق الصيفية:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني – ماتيا بيرين – جانلويجي بوفون – كارلو بينسيلو

الدفاع: ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – دانييلي روجاني – مريح ديمرال – جورجيو كيليني – أليكس ساندرو – دانيلو – ماتيا دي تشيليو.

الوسط: إيمري تشان – ميراليم بيانيتش – آرون رامسي – أدريان رابيو – رودريجيو بنتانكور – بليز ماتويدي – سامي خضيرة.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – فدريكو بيرنارديسكي – دوجلاس كوستا – خوان كوادرادو – باولو ديبالا – جوانزالو هيجواين – ماريو ماندزوكيتش.

تحليل قائمة الفريق بعد نهاية السوق الصيفية

في البداية يتمسك ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس بخطة 4-3-3 وبالتالي فرص رؤية يوفنتوس بثلاثي في الخط الخلفي قد تكون قليلة الظهور هذا الموسم وفقا للمعطيات.

بعد إصابة كيليني بالرباط الصليبي انتهت فرص خروج أحد المدافعين بالتالي تواجد رباعي على أن يصبح كل من دي ليخت وبونوتشي في الخط الخلفي.

من أجل مزيد من الأموال، قلّت جودة مركز الظهير في يوفنتوس هذا الصيف، الفريق تخلى عن البرتغالي كانسيلو لصالح مانشستر سيتي مقابل الحصول على خدمات دانيلو بنصف الثمن تقريبا في صفقة شبة تبادلية.

مركز الظهير في يوفنتوس كان يحتاج للتدعيم بعد خروج سبيناتزولا وكانسيلو لكن بقاء أليكس ساندرو ودي تشيليو قلص فرص انتدابات جديدة في هذا المركز لذلك تمت إعارة بيلجريني الوافد الجديد لكالياري من أجل مزيد من الوقت، ولقدرة البرازيلي الجديد اللعب في الناحيتين اليمنى واليسرى.

في خط الوسط حصل يوفنتوس على جوهرتين هم رامسي ورابيو دون مقابل، لكنه فشل في تسويق لاعبيه لمزيد من الحرية على المستوى المادي.

بليز ماتويدي وسامي خضيرة وأيمري تشان كانوا ضمن أبرز الأسماء التي قد تخرج الصيف الحالي لكنهم ظلوا في النهاية، مع اعتماد على الثنائي الأول في أول لقائين بالموسم في ظل إصابة الويلزي ومشاركة رابيو كبديل.

الاسم الأبرز الذي حاولت إدارة يوفنتوس التخلص منه هو باولو ديبالا الذي رفض الرحيل لمانشستر يونايتد وتوتنام وباريس سان جيرمان من أجل مزيد من القيمة المالية لموازنة قوائم يوفنتوس المالية أمام الاتحاد الأوروبي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف والتخلص من راتبه المرتفع.

لازال هيجواين هو الرجل الأول في أفكار ساري في مركز رأس الحربة مع الفريق الثالث تواليا، إذ يفضل ساري تواجده في الخط الأمامي ومن خلفه في مركز الجناح كل من كريستيانو رونالدو ودوجلاس كوستا.

إدارة يوفنتوس أيضا فشلت في التعامل مع رحيل الكولومبي كوادرادو والكرواتي ماندزوكيتش الذي رفض الرحيل إلا لبايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان ليظل متواجدا مع الفريق حتى إشعارا آخر.

إدارة السيدة العجوز لم تنجح في ملف الراحلين بل قللت من جودة الفريق بدلا من فتح الباب لرحيل من يجلب أرقاما أكبر، لذلك إذا وجدت خللا في خط يوفنتوس الدفاعي لا تستغرب.

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