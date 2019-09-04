بيبو: مفاوضات الأهلي مع سباليتي ومانو لم تفشل بسبب الأموال.. وفايلر يناسبنا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 00:31

كتب : رامي جمال

لوتشيانو سباليتي

شدد خالد بيبو عضو لجنة التخطيط في الأهلي بأن مفاوضات ناديه مع لوتشيانو سباليتي و مانو مينيزيس لتولي تدريب الفريق لم تفشل بسبب عدم التوصل لاتفاق مادي.

وقال بيبو لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء: "المفاوضات مع سباليتي ومانو لم تفشل بسبب الأموال".

وواصل "من قال إن الأهلي حدد 2 مليون دولار للتفاوض مع أي مدرب؟ هل صدر أي شيء من مسؤولي النادي"؟

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وأكمل "أؤكد أن المفاوضات مع سباليتي لم تفشل بسبب الأموال والأمر ذاته مع مانو".

وبسؤاله لماذا تم اختيار ريني فايلر لتدريب الفريق رغم عدم كونه من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب قال: "أي اسم كان سيتم جلبه كان سيتعرض لما تعرض له فايلر بالنظر لقيمة الأهلي وأهميته".

وتابع بيبو "ليس شرطا أن يكون المدرب الذي نتعاقد معه ذو اسم كبير الأهم أن يناسب مواصفاتنا ومناسب للفريق وهذا رأيناه في فايلر وهو مدرب جيد للغاية ويوافق الإمكانيات التي نريدها".

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