اقترب نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018/2019 من إقامته في استاد الإسكندرية الدولي.

ويلعب الزمالك في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز بعدما تأهل الأول على حساب الاتحاد السكندري والثاني بعد الفوز على بتروجت.

ومنذ إعلان اتحاد الكرة يوم الإثنين الماضي عن موعد نهائي كأس مصر يوم 8 سبتمبر الجاري وهو لم يحدد الملعب الذي سيستضيف المباراة.

وكشف مصدر داخل إدارة استاد الإسكندرية لـFilGoal.com: "تلقينا مكالمات هاتفية من الشركة الراعية لاتحاد كرة القدم لإخبارنا باقتراب إقامة مباراة نهائي كأس مصر في الاستاد".

وأضاف "استاد الإسكندرية جاهز تماما لاستضافة حدث كبير مثل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز".

وأكمل "أيضا نحن الاستاد الوحيد في محافظة الإسكندرية الجاهز لاستقبال المباريات بحضور الجماهير بنظام تذكرتي الذي نجح خلال بطولة الأمم الإفريقية".

واستمر في تصريحاته "كذلك حالة استاد الإسكندرية في الوقت الحالي ممتازة بعدما تم تجديده قبل بطولة الأمم الإفريقية وسيكون في أبهى صورة".

وواصل المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "كما أن غرف الملابس ودورات المياة جديدة تماما في الاستاد بالإضافة إلى أرضية الملعب الرائعة".

واستطرد "الاستاد أيضا به 100 كاميرا إلكترونية لمراقبة كل أماكن الملعب بشكل مميز وهذا يجعله جاهزا لاستقبال أي مباراة".

وأوضح "لذلك حرصنا على التأكد من أن استاد الإسكندرية قريبا من استضافة المباراة وتواصلنا مع أمن محافظة الإسكندرية الذي أكد لنا الأمر ذاته".

وأتم تصريحاته "سيكون هناك اجتماع لأمن محافظة الإسكندرية ومسؤولي اتحاد الكرة وأيضا مسؤولي الاستاد لوضع خطة استضافة الملعب للمباراة ومن ثم سيكون الإعلان الرسمي عن إقامة المباراة في استاد الإسكندرية".

واستضاف استاد الإسكندرية خلال بطولة أمم إفريقيا 5 مباريات.

اقرأ أيضا:

كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير

معلول: لا تقلقني مشاكل فايلر مع التوانسة.. ومستمر مع الأهلي الأنجح في إفريقيا

هل بات الدوري الإنجليزي دائرا في فلك ليفربول ومانشستر سيتي

مورينيو بعيدا عن أرض المعركة: أحببت دائما شعور كوني مجهولا

حين لعب جيري جارسيا ثلاثية البرونز في شباك السوفيت واستمعت ليتوانيا لـ Grateful Dead