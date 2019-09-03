استبعاد كيليني وتشان من قائمة يوفنتوس الأوروبية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 20:46

كتب : FilGoal

إيمري تشان

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه المشاركة في دوري أبطال أوروبا والتي خرج منها المدافع جورجيو كيليني.

إيمري تشان

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وتعرض كيليني لقطع في الرباط الصليبي للركبة قبل أيام ليتأكد غيابه لأكثر من 6 أشهر عن الملاعب.

على جانب آخر خرج لاعب الوسط الألماني إيمري تشان من قائمة يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، ما يشير إلى إمكانية رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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كذلك خرج المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش من قائمة يوفنتوس الأوروبية التي اختارها ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالآتي:

المرمى: فوتشيك تشيزني – بوفون – كارلو بنسوليو.

الدفاع: ماتيا دي تشيليو – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو – دانيلو – ليوناردو بونوتشي – دانييلي روجاني - ميريح ديميرال.

الوسط: ميراليم بيانيتش – سامي خضيرة – آرون رامسي – دوجلاس كوستا – بليز ماتويدي – خوان كوادرادو – أدريان رابيو – فيديريكو بيرنارديسكي - رودريجو بينتاكور.

الهجوم: باولو ديابالا – جونزالو إيجواين – كريستيانو رونالدو.

ويلعب يوفنتوس في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا بجانب كل من أتليتكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

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