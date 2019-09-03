استبعاد كيليني وتشان من قائمة يوفنتوس الأوروبية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه المشاركة في دوري أبطال أوروبا والتي خرج منها المدافع جورجيو كيليني.

إيمري تشان النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتعرض كيليني لقطع في الرباط الصليبي للركبة قبل أيام ليتأكد غيابه لأكثر من 6 أشهر عن الملاعب.

على جانب آخر خرج لاعب الوسط الألماني إيمري تشان من قائمة يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، ما يشير إلى إمكانية رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كذلك خرج المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش من قائمة يوفنتوس الأوروبية التي اختارها ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالآتي:

المرمى: فوتشيك تشيزني – بوفون – كارلو بنسوليو.

الدفاع: ماتيا دي تشيليو – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو – دانيلو – ليوناردو بونوتشي – دانييلي روجاني - ميريح ديميرال.

الوسط: ميراليم بيانيتش – سامي خضيرة – آرون رامسي – دوجلاس كوستا – بليز ماتويدي – خوان كوادرادو – أدريان رابيو – فيديريكو بيرنارديسكي - رودريجو بينتاكور.

الهجوم: باولو ديابالا – جونزالو إيجواين – كريستيانو رونالدو.

ويلعب يوفنتوس في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا بجانب كل من أتليتكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

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