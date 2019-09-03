مران الزمالك - ميتشو يتابع الحالة البدنية لكل اللاعبين استعدادا لـ بيراميدز

شدد الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك على ضرورة رفع اللياقة البدنية لكل لاعبي فريقه، وتابع بنفسه تدريبات بعض اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر.

وعقد ميتشو جلسة مع أنطونيو مدرب أحمال الفريق اتفق خلالها على وضع برنامج تدريبات بندية قوية لكل اللاعبين استعدادا لمواجهة بيراميدز لرفع معدل اللياقة البدنية.

كذلك عقد ميتشو جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق وطالبه بتجهيز ثنائي الحراس محمد عواد ومحمد أبو جبل لمباراة بيراميدز وتخصيص تدريبات إضافية لهما.

وخاض الثلاثي فرجاني ساسي وعبد الله جمعة ومحمد عبد الفني تدريبات إضافية تحت إشراف مدرب الأحمال عقب نهاية التدريبات الجماعية للفريق بناء على طلب من ميتشو لرفع معدل اللياقة لهذا الثلاثي.

ميتشو حرص أيضا على توجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق قبل انطلاق المران بعدما عقد جلسة منفردة مع اللاعب وضح خلالها بعض الأدوار المطلوبة منه في الملعب.

وعاد أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الزمالك للمشاركة مرة أخرى في تدريبات فريقه اليومية بعد حصوله على راحة سلبية في الفترة الماضية.

وطلب ميتشو من المدافع محمد عبد السلام خوض تدريبات إضافية في صالة الجيمانيزيوم في النادي عقب انتهاء فقرة الجري حول الملعب.

شيكابالا أيضا نفذ البرنامج البدني المخصص له في صالة الجيمانيزيوم بقرار من ميتشو من أجل تقوية العضلاء.

واكتفى محمد حسن لاعب الوسط بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي بسبب الآلام التي يعاني منها في الركبة، ثم أدى تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم.

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