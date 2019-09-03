اعتذر مازن مرزوق عن عدم رئاسة لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم خلفا لعامر حسين فما هو السبب؟

وتحدث مازن مرزوق لـFilGoal.com قائلا: "اعتذرت للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني".

وواصل رئيس لجنة المسابقات الأسبق "اعتذاري جاء لصعوبة تفرغي لمهام المنصب بسبب ارتباطاتي وأعمالي الشخصية وكثرة السفر واللجنة تريد شخص متواجد باستمرار لتنظيم المسابقات ومعالجة أي أمر طارئ بشكل فوري".

وأكمل مرزوق "كنت أتطلع للعمل مع هذه اللجنة المؤقتة التي تريد إصلاح الكرة المصرية لذا عرضت عليهم العمل كمستشار بدون ألقاب أو مناصب رسمية معلنة لأساعدهم فيما يطلبونه".

وأتم "في رأيي الفترة الأخيرة كانت الأمور تدار بشكل غير جيد ووجب تصحيح الأوضاع فعلى سبيل المثال أنا ضد مبدأ التأجيلات المستمرة والمفاجئة لأي مباريات بل يجب وضع شكل ونظام معين يضمن تحديد موعد معين للمباريات لا يمكن تغييره".

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