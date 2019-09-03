خاص مازن مرزوق يوضح لـ في الجول سبب اعتذاره عن عدم رئاسة لجنة المسابقات

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 20:52

كتب : أحمد الخولي

عمرو الجنايني - لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة

اعتذر مازن مرزوق عن عدم رئاسة لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم خلفا لعامر حسين فما هو السبب؟

وتحدث مازن مرزوق لـFilGoal.com قائلا: "اعتذرت للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني".

وواصل رئيس لجنة المسابقات الأسبق "اعتذاري جاء لصعوبة تفرغي لمهام المنصب بسبب ارتباطاتي وأعمالي الشخصية وكثرة السفر واللجنة تريد شخص متواجد باستمرار لتنظيم المسابقات ومعالجة أي أمر طارئ بشكل فوري".

أخبار متعلقة

الفيفا يعلن إذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عبر "يوتيوب" رسميا - الكشف عن شعار مونديال 2022 الاتحاد التونسي يوافق على بقاء ساسي والنقاز مع الزمالك للقاء بيراميدز مران الأهلي – فايلر يطالب لاعبي الوسط بالتقدم للهجوم.. وتألق مروان والسولية وأفشة

وأكمل مرزوق "كنت أتطلع للعمل مع هذه اللجنة المؤقتة التي تريد إصلاح الكرة المصرية لذا عرضت عليهم العمل كمستشار بدون ألقاب أو مناصب رسمية معلنة لأساعدهم فيما يطلبونه".

وأتم "في رأيي الفترة الأخيرة كانت الأمور تدار بشكل غير جيد ووجب تصحيح الأوضاع فعلى سبيل المثال أنا ضد مبدأ التأجيلات المستمرة والمفاجئة لأي مباريات بل يجب وضع شكل ونظام معين يضمن تحديد موعد معين للمباريات لا يمكن تغييره".

اقرأ أيضا:

الاتحاد التونسي يوافق على بقاء ساسي والنقاز مع الزمالك للقاء بيراميدز

رسميا - الكشف عن شعار مونديال 2022

مدرب مصر - السقا لـ في الجول: أتمنى شحاتة.. ويجب السير على خطى ألمانيا

تفاصيل أول حديث بين فايلر ولاعبي الأهلي.. "عندما تسمع صافرتي توقف حتى لو كنت تسدد"

من هو "عامر حسين" الدوريات الأربعة الكبرى

مورينيو: أوباميانج لو لعب بجوار فيرمينو وصلاح سيسجل الكثير من الأهداف

اتحاد الكرة في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالصور - أيمن حفني لأول مرة في تدريبات المقاصة 5 دقيقة | الدوري المصري
"أحببت دائما شعور كوني مجهولا" جوزيه مورينيو 23 دقيقة | أوروبا
بيكام: تدريب إنجلترا وظيفة الأحلام 23 دقيقة | أوروبا
قانون غريب.. ما عقوبة اللاعب الذي يقتحم غرفة الـVAR 52 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - ميتشو يتابع بنفسه الحالة البدنية لكل اللاعبين استعدادا لـ بيراميدز 59 دقيقة | الدوري المصري
مازن مرزوق يوضح لـ في الجول سبب اعتذاره عن عدم رئاسة لجنة المسابقات ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 2 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك