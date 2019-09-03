بعد تلقي استدعائه الأول.. استبعاد وان بيساكا من قائمة إنجلترا للإصابة

اُستبعد أرون وان بيساكا ظهير أيمن مانشست يونايتد من قائمة المنتخب الإنجليزي بسبب تعرضه للإصابة.

أرون وان بيساكا النادي : مانشستر يونايتد إنجلترا

وان بيساكا تلقى استدعاءه الأول من قبل الأسود الثلاثة للمشاركة مع المنتخب في تصفيات يورو 2020 أمام كلا من بلغاريا وكوسوفو.

لكن صاحب الـ21 عاما تلقى إصابة في الظهر ما أدى لاستبعاده من معكسر إنجلترا ليعود إلى مانشستر يونايتد من أجل تلقي العلاج.

ولا يخطط المدرب جاريث ساوثجيت، المدير الفني للأسود الثلاثة، لاستدعاء لاعب جديد إذ يتواجد في القائمة ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول وكيران تريبيير لاعب أتليتكو مدريد.

ساوثجيت لم يوجه الدعوة إلى كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي رغبة منه في منح فرصة المشاركة للثنائي وان بيساكا وأرنولد قبل يورو 2020.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري قادما من كريستال بالاس مقابل 55 مليون يورو.

وشارك بيساكا خلال الموسم المنصرم في 39 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها 4 أهداف.

ومع يونايتد لعب 4 مباريات خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

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