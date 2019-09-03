إريكسن: مستقبلي؟ أود لو كان مثل "فوتبول مانجر"

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 19:42

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - توتنام - الصورة من حساب توتنام

تمنى كريستيان إريكسن لاعب توتنام لو كان اتخاذ قرار بشأن مستقبله مع الديوك بسهولة اتخاذ القرار في لعبة "فوتبول مانجر".

الدولي الدنماركي يقضي آخر مواسمه مع الفريق اللندني، وكان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

واللاعب الذي قال في يونيو الماضي إنه يبحث عن تحد جديد أخبر الصحفيين: "كنت أود لو اتخذ قرارا (بشأن مستقبلي) مثلما يحدث في لعبة فوتبول مانجر، لكن لسوء الحظ ليس بمقدوري ذلك".

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وأضاف "بالنسبة لي ليس من الصعب تصفية ذهني، لا اقرأ كثيرا مما يُكتب. الآن ألعب لعدة سنوات حيث تناثر الشائعات أمر طبيعي".

وأشار "أعلم أن العديد من الناس مهتمون بالمكان الذي سألعب فيه، هكذا يسير الأمر".

إريكسن شارك أساسيا في تعادل فريقه توتنام أمام أرسنال 2-2 في دربي لندن ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ونجح إريكسن في تسجيل هدف توتنام الأول في الدربي.

وارتبط اسم إريكسن بالانتقال لـ ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحديدا مع عدم تجديده لعقده الذي ينتهي في 2020.

وانضم إريكسن خلال صيف 2013 إلى توتنام قادما من أياكس بمبلغ 13.5 مليون يورو.

وشارك إريكسن خلال الموسم الجاري في 4 مباريات مع توتنام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب صاحب الـ27 عاما بقميص توتنام في 280 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 66 هدفا وصنع 86 آخرين.

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