بالفيديو – إذا كنت تُريد المتعة فلا تفوت دربي لندن أبدا.. أرسنال 2-2 توتنام

إذا كنت دائما ما تبحث عن المتعة فإياك أن تفوت مشاهدة دربي لندن أبدا. أرسنال وتوتنام يتعادلان.

أرسنال تعادل مع توتنام بهدفين لكل فريق في دربي الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

دربي ولا أمتع جمع بين أرسنال وتوتنام على ملعب الأول وشهد تقدم الأخير مرتين، إلا أن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام لواقع الهزيمة.

توتنام تقدم أولا في الدقيقة التاسعة عن طريق إيركسن بعد خطأ مشترك بين دفاع أرسنال ولينو حارس المرمى.

تسديدة إيريك لاميلا فشل لينو في التصدي لها، لتصل لـ إيركسن الذي وضعها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39 حول هاري كين ركلة جزاء بنجاح في شباك لينو بعد تدخل متهور من جرانيت تشاكا.

طوال 40 دقيقة استحوذ أرسنال ولكن الفاعلية كانت لصالح توتنام الذي استغل هفوات المدفعجية الدفاعية وتوهان وسط الملعب.

أوناي إيمري اعتمد على الثلاثي تشاكا ولوكاس توريرا وماتيو جندوزي، والثلاثي يفتقد لصناعة الفرص، ومن هنا كان استحواذ أرسنال بلا فائدة.

ألكسندر لاكازيت قلص الفارق قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، بمجهود فردي رائع.

تمريرة من نيكولاس بيبي إلى لاكازيت الذي توغل بأفضل طريقة ممكنة لمنطقة جزاء توتنام وأطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

شوط أول مثير انتهى بتقدم توتنام 2-1.

مع مرور ساعة من اللعب غير إيمري طريقته ليدفع بـ داني سيبايوس بدلا من لوكاس توريرا، ومن هنا بدأت تتحول السيطرة لفرص.

لاكازيت خرج مصابا ليشارك هنريك ميختاريان بدلا منه في الدقيقة 66.

الاستحواذ السلبي تحول لإيجابي أخيرا، بعدما استغل أوباميانج تمريرة رائعة من جندوزي الذي تحرر للأمام أكثر.

تمريرة ضربت دفاع توتنام ووجدت أوبا الذي حولها داخل الشباك.

أرسنال يتعادل في الدقيقة 70.

المباراة استمرت في نفس الاتجاه. استحواذ من أرسنال، واعتماد توتنام على المرتدات مع تقدم وسط المدفعجية.

كتيبة أرسنال كانت قريبة للغاية من هدف ثالث، بل وسجلت بالفعل ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل. تسلل أكدته تقنية الفيديو.

5 دقائق كوقت بدلا من ضائع مرت دون أن تهتز الشباك، لتنتهي المتعة بالتعادل بين الفريقين.

أرسنال رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الخامس، بينما حصد توتنام نقطته الخامسة في المركز التاسع.























































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