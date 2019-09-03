مدرب إسبانيا: سأتنحى لو قرر إنريكي العودة.. إنه صديقي قبل كل شيء

في إيثار شديد، أبدى روبيرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا استعداده للتنحي عن تدريب لاروخا حال قرر لويس إنريكي العودة.

لويس إنريكي تولى تدريب إسبانيا بعد كأس العالم 2018، لكنه اضطر للتخلي عن مهمته لاحقا بسبب مرض ابنته التي توفيت مؤخرا بعد 5 أشهر من قتال مرض سرطان العظام عن عمر 9 سنوات.

ومورينو أبدى الكثير من المشاعر تجاه إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الأول قبل التوقف الدولي الحالي: "علينا أن نحترم الوضع الراهن، لم أكن لأرغب أبدا في الظهور في 3 مؤتمرات صحفية، ذلك المؤتمر في مالطا، ومؤتمر تقديمي كمدرب لإسبانيا، وهذا المؤتمر الآن".

وأكمل: "لويس صديقي، والأصدقاء يأتون أولا قبل أي مشروع، ولذا إن قرر العودة لتدريب إسبانيا، سأكون سعيدا بالتنحي لأجله والعمل معه كمساعد مجددا".

مورينو (41 عاما) عمل كمساعد لـ إنريكي في روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يعاونه في تدريب إسبانيا، ويتولى مهمته مؤقتا لعدة أشهر، ثم بشكل دائم منذ يونيو 2019.

مورينو تحوّل للحديث عن أزمة أخرى –أقل وطأة بالطبع-، هي أزمة تقنية MediaCoach.

هي تقنية إحصائية تعتمد على مراقبة اللاعبين وتقييمهم بشكل دقيق، أطلقتها شركة Mediapro الإسبانية، وقد ساهم مورينو نفسه في تطويرها بشكل كبير.

لاحقا حُرم منتخب إسبانيا من استعمالها، إذ تملك رابطة "الليجا" حقوق استخدامها، وبسبب خلافها المحتد مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، منعت المنتخب الإسباني من استخدام MediaCoach.

مورينو أبدى امتعاضه من هذا الإجراء في وقت سابق خلال مقابلة تلفزيونية، وطالب بإعادة استخدامها، إذ يدرك أهميتها جيدا لأنه ساهم في تطويرها بنفسه.

خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، سُئل مورينو عن تصريحاته، وقد بررها: "أنا مسؤول حاليا عن المنتخب الإسباني، وهذه التقنية الإحصائية مهمة، وقد شعرت أن الأشخاص المسيطرين عليه لا يتفهمون أهميته، ولهذا صرحت بذلك".

وأكمل: "قلقي منصب فقط على منتخب إسبانيا، وأعرف أنها تقنية قد تفيدنا في تحقيق الفوز، وقد طالبت بألا نُسلَب هذه التقنية. في النهاية أنا لا أستطيع السيطرة على كل شيء، على أمل أن نستعيدها قريبا ونستطيع استخدامها".

مورينو أوضح كذلك الطريقة التي ستنتهجها إسبانيا تحت قيادته: "طريقة اللعب التي نحبها شبيهة بالتي انتهجها لويس، سنحاول السيطرة على الكرة ولكن بشكل إيجابي، سنبحث عن المساحات في العمق. إن هاجمنا معا، فيمكننا الدفاع جيدا عند فقدان الكرة. نريد تحويل كل هجمة إلى موقف قابل للتسديد على مرمى المنافس".

وبرر استدعاء باكو ألكاسير لاعب دورتموند كمهاجم صريح أوحد دونا عن بقية اللاعبين المتاحين: "ألكاسير سجل العديد من الأهداف، والمهاجمون يقتاتون على الأهداف، كما أنه يساهم كثيرا في اللعب. أي مهاجم يصل لمستوى مميز سنضمه، نؤمن أنه قادر على مساعدتنا".

مورينو رفض تسمية حارس مرمى أساسي، وترك المنافسة مفتوحة بين دافيد دي خيا، وكيبا أريزابالاجا: "المنافسة في مركز حراسة المرمى جيدة، لا أعتقد أننا في حاجة إلى حارس مرمى أوحد بالمنتخب الوطني، فجميعهم يلعبون بشكل أساسي مع أنديتهم، وعندما ينضمون إلينا يمكننا أن نرى حالتهم ونقرر من سيلعب. ربما يشارك حراسنا الثلاثة خلال مرحلة التصفيات".

إسبانيا تحل ضيفة على منتخب رومانيا يوم الخميس المقبل في تصفيات يورو 2020، قبل أن تستقبل جزر الفارو يوم الأحد على ملعب المولينون في مدينة خيخون بإقليم أستورياس.

مدينة خيخون تحمل أهمية خاصة، إذ من المفترض أن تشهد المباراة تكريما لـ إنريكي كيني أسطورة إسبانيا الراحل العام الماضي، والذي تحل ذكرى ميلاده السبعين هذا الشهر.

المباراة ستكتسب أهمية خاصة أيضا، إذ ينحدر لويس إنريكي من مدينة خيخون ويعد أحد الرموز الكروية للمدينة.

مورينو علّق على ذلك: "آمل أن يدرك اللاعبون أنهم يمثلون إسبانيا وأن الوصول للمستوى الدولي ليس سهلا. نحن مدينون أيضا لبعض الأشخاص بالفوز. ستكون مباراة تكريمية لـ كيني ولـ لويس (إنريكي)، ستكون مباراة خاصة، علينا أن نفوز بأداء مميز".

إسبانيا تتصدر المجموعة السادسة في تصفيات يورو 2020 برصيد 12 نقطة بعد فوزها في كل مبارياتها الأربعة التي خاضتها.

اقرأ أيضا:

تفاصيل أول حديث بين فايلر ولاعبي الأهلي.. "عندما تسمع صافرتي توقف حتى لو كنت تسدد"

مورينيو: أوباميانج لو لعب بجوار صلاح وفيرمينو سيسجل الكثير من الأهداف

بعد تفاوضه مع الأهلي.. مينيزيس مديرا فنيا لـ بالميراس

من هو "عامر حسين" الدوريات الأربعة الكبرى

مدرب مصر – علاء نبيل لـ في الجول: حسام حسن الأنسب بشرط