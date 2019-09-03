المصري لـ في الجول: سددنا رسوم التماس إيقاف موكورو.. ولا مشكلة في مستحقات علاج صلاح

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 16:44

كتب : أيمن عيد

شيخ موكورو لاعب المصري أمام المقاصة

سدد المصري رسوم الالتماس ضد إيقاف لاعبه شيخ موكورو، بحسب علي الطرابيلي أمين صندوق النادي.

وقال الطرابيلي لـFilGoal.com: "سيتم تحديد موعد لمناقشة الأمر أمام اللجنة المختصة، نستند على شق هام وهو عدم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم، أو اللاعب أو النادي المصري، في شهر أبريل بالقرار كما جاء بالنص الذي تلقيناه".

وأضاف "محامينا سيتولى الأمر بجوار محامي اللاعب الإيفواري".

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المصري ضم شيخ موكورو خلال الموسم قبل الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق هلال أبيض السوداني على خلفية إلغاء الدوري المحلي هناك، الأمر الذي تسبب في إيقافه.

موكورو قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي، قبل أن ينال إعجاب إيهاب جلال مدرب الفريق ويقرر عودته.

صاحب الـ28 عاما سبق له المشاركة مع منتخب كوت ديفوار الأول في مباراة دولية وحيدة عام 2014.

ومن جانب آخر، قال الطرابيلي إنه لا يوجد أي مشكلة في مستحقات علاج قائد الفريق إسلام صلاح حيث أوضح: "سنصرف تكاليف سفره إلى ألمانيا، ومستحقات المركز الطبي، فور وصوله".

ومن المنتظر أن يسافر صلاح إلى ألمانيا لإجراء فحوصات على ركبته للاطمئنان على سير شفائه من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

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