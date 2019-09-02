اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 23:19

كتب : وليد الحسيني

الزمالك - بيراميدز

أعلن اتحاد الكرة اليوم الاثنين عن إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز الأحد المقبل الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه المقتضب إلى أن مكان إقامة المباراة والحضور الجماهير سيتحدد في وقت لاحق بناء على الموافقات الأمنية.

وكان الزمالك تأهل لنهائي كأس مصر للعام الثاني على التوالي بعدما فاز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي بهدف دون رد.

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أما بيراميدز فبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه عقب اجتيازه عقب بتروجيت بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

وتوج الزمالك بلقب الكأس 26 مرة في تاريخه.

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