رسميا – انفصل الجميع برضاه.. إيكاردي إلى سان جيرمان

ظلت العلاقة بين ماورو إيكاردي وناديه إنتر ميلان معقدة للغاية ونتج عنها استبعاده من المباريات قبل إبلاغه بعدم الحاجة إليه في الموسم الجديد واليوم تم الانفصال بين الطرفين بنجاح.

باريس سان جيرمان يضم رسميا إيكاردي قادما من إنتر ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح الموقع الرسمي للنيراتزوري أن المهاجم الأرجنتيني مدد عقده مع النادي لمدة موسم لينتهي بنهاية صيف عام 2022.

وبذلك انضم إيكاردي إلى سان جيرمان معارا مع أحقية شرائه في الصيف المقبل بعد دفع 70 مليون يورو.

وانضم إيكاردي صاحب الـ26 عاما إلى إنتر ميلان قادما من سامبدوريا في عام 2013 وشارك مع الفريق في 219 مباراة في كل البطولات.

وسجل إيكاردي مع إنتر ميلان 124 هدفا وصنع 28 آخرين.

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