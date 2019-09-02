رسميا – اتحاد النمر والأسد.. جالاتا سراي يضم فالكاو

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 22:54

كتب : رامي جمال

راداميل فالكاو - جالاتا سراي

ماذا قد ينتج عن اتحاد النمر والأسد سويا؟ هذا ما سنراه الموسم الجاري في الدوري التركي وفي دوري أبطال أوروبا.

النمر الكولومبي راداميل فالكاو ينضم إلى الأسد التركي جالاتا سراي رسميا.

وأعلن النادي التركي عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين عن ضمه لفالكاو بعقد يمتد لثلاث سنوات مقابل حصوله على 5 مليون يورو سنويا.

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ولم يكشف جالاتا سراي في بيانه عن قيمة المبلغ الذي دفعه إلى موناكو من أجل التوصل لاتفاق على ضم فالكاو.

ولعب فالكاو في صفوف موناكو ست سنوات بعدما انضم إلى الفريق قادما من بورتو البرتغالي وتخلل تلك الأعوام إعارتين إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي بواقع موسم لكل فريق.

ومع موناكو شارك فالكاو في 140 مباراة وسجل خلالهم 83 هدفا وصنع 14 آخرين.

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