ديسابر: مواجهة الزمالك في النهائي؟ حظوظنا 50%

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن حظوظ فريقه لحصد لقب الكأس متساوية مع حظوظ الزمالك.

بيراميدز انتصر على بتروجت بهدفين مقابل لا شيء في نصف نهائي الكأس، ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي. (طالع التفاصيل)

وتحدث ديسابر عن مواجهة الزمالك قائلا: "سعيد بمواجهة الزمالك ومن قبله الأهلي، ونحترم بشدة كلا الفريقين".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "علينا الاستعداد بشكل جيد جدا من الجانب التكتيكي والجانب البدني".

وواصل "نمتلك الفرصة لحصد لقب الكأس. حظوظنا 50% مثل حظوظ الزمالك".

وأردف "علينا الآن الاستراحة لبعض الوقت ثم نستمر في العمل والتدرب وتطوير مستوانا".

وأكمل حديثه قائلا: "استحققنا الانتصار أمام بتروجت الذي لعب بشكل جيد أيضا".

وتابع "فريقي يتحسن خطوة خطوة ويظهر ذلك في كل مباراة. لعبنا 5 مباريات وانتصرنا 5 مرات ونتحسن في كل مباراة".

وأشار "هناك منافسة داخلية بين اللاعبين وذلك يخلق حافزا كبيرا لكل لاعب ويخلق حالة جيدة ومفيدة للغاية لنا".

وأتم "أطمح في حصد الألقاب وسأبذل قصارى جهدي الآن لحصد لقب الكأس".

وكتب فريق بيراميدز التاريخ بعدما تأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس مصر.

الموسم الماضي وصل فريق بيراميدز باسم القديم وقتها لنصف النهائي ولكن خسر بركلات الترجيح أمام سموحة.

ولكن بالثوب الجديد تماما، كتب بيراميدز التاريخ ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

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