خاص الإسماعيلي يعتذر لـ المصري عن عدم استقبال تدريباتهم ومبارياتهم

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 22:22

كتب : ياسر الشريف

احتفال لاعبو المصري بهدف محمود وادي في بيراميدز

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة الإسماعيلي اعتذار ناديه لـ المصري عن عدم استقبال مبارياتهم في الفترة المقبلة.

وقال المصدر: "مجلس إدارة الإسماعيلي اعتذر لـ المصري عن عدم استقبال مبارياتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أرضية ملعب الإسماعيلية هي السبب في ذلك".

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وأوضح "أرضية الملعب تحتاج لصيانة في الوقت الحالي استعدادا للموسم الجديد".

ويستعد فريق المصري لمواجهة ماليندي من زنزبار في الـ 15 من شهر سبتمبر الجاري في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

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