بالفيديو – نهائي ناري منتظر مع الزمالك.. بيراميدز يكتب التاريخ في كأس مصر

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 22:01

كتب : FilGoal

تراوري - بتروجت - بيراميدز

انتصر فريق بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء أمام بتروجت في نصف نهائي كأس مصر، ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

ثنائية بيراميدز جاءت في الشوط الأول عن طريق إيريك تراوري وإبراهيم حسن في الدقيقة 16 و44.

وكتب فريق بيراميدز التاريخ بعدما تأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس مصر.

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الموسم الماضي وصل فريق بيراميدز باسم القديم وقتها لنصف النهائي ولكن خسر بركلات الترجيح أمام سموحة.

ولكن بالثوب الجديد تماما، كتب بيراميدز التاريخ ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

واعتمد سيباستيان ديسابر على جون أنتوي في خط الهجوم، وخلفه تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن.

على الجانب الآخر اعتمد محمد عودة مدرب بيتروجت على أحمد رؤوف في خط الهجوم.

البداية كانت سريعة للغاية من جانب بيراميدز وكاد أنتوي أن يسجل مرتين في أول دقيقتين.

الضغط أنتج الهدف الأول في الدقيقة 15.

عرضية متقنة من إسلام عيسى إلى تراوري الذي حولها في الشباك.

وبنفس الطريقة كاد أنتوي أن يُسجل ولكن رأسيته مرت بجوار القائم لتحرم بيراميدز من هدف جديد.

نقطة التحول في المباراة كانت في الدقيقة 38 عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ بتروجت.

لمسة يد على أحمد أيمن منصور وركلة جزاء لـ بتروجت، ولكن مهدي سليمان تألق أمام أحمد عفيفي.

وبعد أقل من 4 دقائق من لقطة ركلة الجزاء، جاء موعد الهدف الثاني والحاسم لـ بيراميدز.

توغل من إبراهيم حسن عند حدود منطقة الجزاء وتسديدة أرضية زاحفة هزت الشباك في الدقيقة 43.

بيراميدز يضرب بتروجت بهدفين في الشوط الأول.

الشوط الثاني سير ديسابر المباراة كما يريد دون أن يُرهق لاعبيه.

دفع بـ عبد الله السعيد بدلا من أنتوي في الدقيقة 69 ثم أحمد علي بدلا من تراوري.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق شارك أحمد توفيق بدلا من رجب بكار.

بتروجت لم يشكل أي خطورة، بينما أهدر بيراميدز أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة وفي النهاية انتهت المباراة كما انتهى الشوط الأول.

بيراميدز إلى النهائي.

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