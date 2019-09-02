فينجر عن العودة للتدريب: أتردد في القفز مرة أخرى داخل النار

كشف المخضرم آرسين فينجر مدرب أرسنال السابق رفضه أكثر من عرض للعودة للتدريب.

22 عاما قضاها فينجر مع أرسنال قبل أن تنتهي العلاقة العاطفية بين الطرفين.

فينجر الذي لم يتول مسؤولية تدريب أي فريق حتى الآن، تحدث عن مستقبله قائلا: "لقد رفضت العديد من العروض الجيدة لأننا أشعر أنني لست جاهزا لبداية جديدة في الوقت الحالي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة بي إن سبورتس الفرنسية "ربما أدركت كم كنت منعزلا عن العالم عندما تواجدت في قوقعتي خلال 35 عاما بلا توقف في عالم التدريب".

وتابع "أصبحت هناك مسافة كبيرة بيني وبين العالم الخارجي ولهذا السبب أصبحت مترددا الآن للقفز داخل النار من جديد – عالم التدريب – ".

وأردف "ستروني من جديد في عالم التدريب ولكن لا أعلم متى سيحدث ذلك".

صاحب الـ 69 عاما حقق 3 ألقاب دوري إنجليزي مع أرسنال من بينهم الدوري التاريخي بلا هزيمة، إلى جانب 7 ألقاب كأس إنجلترا ومثلهم للدرع الخيرية.

مع موناكو، حقق فينجر لقب الدوري والكأس.

وتطرق فينجر للحديث عن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، قائلا: "نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم وسعيد للغاية باستمرار مع سان جيرمان".

وأوضح "لأنك عندما تخسر لاعبا من أفضل 3 لاعبين في فريقك، فأنك ستخسر لاعبا آخر في العالم التالي، ستخسر مبابي أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "من الصعب للغاية امتلاكك لاعبين يقدرون على صناعة الفارق، حتى عندما تكون تمتلك الأموال".

وأشار "يجب عليك الاحتفاظ بنجمك وإقناعه بمدى أهميته للفريق، وليس فقط تخبرنه بأنه ليس هناك أي فرصة لرحيله. عليك إقناعه بأهميته كلاعب لك".

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية سوق الانتقالات، وتفصلنا عن حسم مصير نيمار دا سيلفا.

نيمار الذي كان قاب قوسين أو أدنى من العودة لـ برشلونة، توقفت الصفقة بسبب مطالب سان جيرمان، وأصبح اللاعب يقترب بشدة من البقاء في فريقه.

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