الحلم تبخر.. رسميا – مخيتاريان ينضم إلى روما من أرسنال

"فريقي المفضل في الدوري الإنجليزي هو أرسنال أحب طريقة لعبهم الهجومية والثقة التي يضعها المدرب آرسين فينجر في اللاعبين الصغار وأتمنى اللعب هناك يوما ما" هنريك مخيتاريان في عام 2009.

ظل هنريك مخيتاريان يحلم باللعب في صفوف أرسنال وتحقق ما أراد في يناير من عام 2018 لكن عام ونصف فقط كانت كافية لتبخر الحلم.

مخيتاريان يرحل عن أرسنال رسميا وينضم إلى روما على سبيل الإعارة لمدة موسم حسبما أعلن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وفي وقت لاحق أعلن موقع روما الرسمي عن ضمه للاعب الأرميني الذي سوف يرتدي القميص رقم 77.

وسجل مخيتاريان تسعة أهداف في 59 مباراة شارك فيهم رفقة أرسنال في كل البطولات ولم يتوج مع الفريق بأي لقب.

ويعد مخيتاريان هو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده أرمينيا بواقع 27 هدفا سجلهم في 83 مباراة شارك فيها كما أنه توج بجائزة أفضل لاعب أرميني سبع مرات منذ عام 2009.

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