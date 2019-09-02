التشكيل – مهدي سليمان يحرس مرمى بيراميدز.. والسعيد على مقاعد البدلاء

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 19:04

كتب : عاطف شادي

تراوري - الأهلي - بيراميدز

يحرس مهدي سليمان مرمى بيراميدز أمام بتروجت، مع غياب أحمد الشناوي بسبب الإصابة.

بيراميدز يواجه بتروجت على ملعب بتروسبورت في الثامنة مساءً في نصف نهائي كأس مصر.

سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز قرر الاعتماد على عمر جابر في وسط الملعب بجانب إبراهيم حسن ونبيل عماد "دونجا" وإسلام عيسى.

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جون أنتوي وإيريك تراوري يقودان هجوم بيراميدز، بينما يجلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور - علي جبر – محمد حمدي.

الوسط: إبراهيم حسن – نبيل عماد "دونجا" – عمر جابر – إسلام عيسى.

الهجوم: جون أنتوي – إيريك تراوري.

ويجلس السعيد رفقة أحمد علي وطارق طه وأحمد توفيق ودودو الجباس وعبده لومالا وأحمد دعدور على مقاعد البدلاء.

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