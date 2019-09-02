رسميا - برشلونة يعير رافينيا إلى سيلتا

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

رافينيا - سيلتا فيجو

أعلن نادي برشلونة انتقال لاعبه رافينيا ألكانتارا إلى سيلتا فيجو، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

رافينيا جدد عقده مع برشلونة حتى 2021، وتحوّل ليقضي الموسم في صفوف سيلتا باليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وسبق لـ رافينيا اللعب معارا في صفوف سيلتا موسم 2013\2014 تحت قيادة لويس إنريكي مدرب الفريق حينها.

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رافينيا ظهر بالفعل كبديل في مباراة برشلونة الأولى بالموسم أمام أتليتك بلباو، قبل أن يلعب أساسيا في ثاني وثالث مباراة أمام بيتيس وأوساسونا في ظل الغيابات الطاحنة بخط الهجوم.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عاما، انضم إلى برشلونة قبل 13 عاما، وخاض مع الفريق الأول 90 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 8.

ورفع رافينيا 12 كأسا مع برشلونة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2015.

كما ساهم في تتويج بلاده البرازيل بالميدالية الذهبية الوحيدة تاريخيا في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2016.

ليصير رافينيا ثاني لاعب ينتقل من برشلونة إلى سيلتا فيجو هذا الصيف، بعد دينيس سواريز.

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