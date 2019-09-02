مران الأهلي الأول مع فايلر.. إيقاف التقسيمة 3 مرات وتدريبات مختلفة لـ الحراس

خاض لاعبو الأهلي مرانهم الأول تحت قيادة السويسري ريني فايلر المدير الفني الجديد للمارد الأحمر.

الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع فايلر ليخلف مارتين لاسارتي في مهمة قيادة الفريق، قبل أن يُقدمه في مؤتمر صحفي صباح الاثنين.

في البداية حرص فايلر على الترحيب بجميع لاعبي الأهلي خلال محاضرة نظرية قبل انطلاق التدريبات.

وتحدث فايلر مع لاعبي الأهلي عن تحديات الفترة المقبلة، مطالبا إياهم ببذل قصارى جهدهم.

وتولى ميشيل ياناكوني مدرب الحراس الجديد مسؤولية قيادة تدريبات الرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وأتبع ميشيل تدريبات مختلفة مع حراس الأهلي، ليركز في البداية على التصدي لرد الفعل.

ميشيل أوقف حارسا في المرمى، وآخر عند القائم القريب.

الحارس الذي يقف في المرمى يبعد تسديدات مدرب الحراس على القائم القريب ناحية الحارس الآخر الذي بدوره يُكمل الكرة ويسدد على المرمى، فيظهر رد فعل من يقف في المرمى.

وبعيدا عن تدريبات الحراس، قسم فايلر لاعبي الأهلي لفريقين خلال التدريبات.

فريق أول يضم محمد الشناوي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني والعربي بدر وحسام عاشور وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان وأحمد الشيخ.

وفريق آخر يضم شريف إكرامي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسين السيد وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأجايي وحسين الشحات ومروان محسن.

وأوقف فايلر التقسيمة 3 مرات بسبب بطء الارتداد من لاعبي الدفاع.

وأعطي فايلر تعليماته بضرورة التغطية الدفاعية بشكل أسرع، إلى جانب تعليمات للشق الهجومي باللعب من لمسة واحدة والضغط بشكل مكثف على الدفاع.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت في الـ 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

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