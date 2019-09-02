فيديو – تعرّف على أريولا حارس مرمى ريال مدريد الجديد

دعّم ريال مدريد صفوفه وتعاقد مع ألفونس أريولا قادما من باريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ريال مدريد عوّض رحيل حارسه كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان، وعوضه باستعارة أريولا من النادي الفرنسي. (طالع التفاصيل)

أريولا (26 عاما) يبلغ طوله 195 سم، ويندر من أصول فلبينية، وسبق له اللعب لكل الفئات العمرية في منتخب فرنسا وصولا إلى المنتخب الأول والتتويج معه بكأس العالم 2018.

شاهد أفضل لحظات أريولا مع باريس سان جيرمان

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