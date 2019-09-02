فيديو – تعرّف على أريولا حارس مرمى ريال مدريد الجديد

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 18:40

كتب : FilGoal

ألفونس أريولا

دعّم ريال مدريد صفوفه وتعاقد مع ألفونس أريولا قادما من باريس سان جيرمان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ريال مدريد عوّض رحيل حارسه كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان، وعوضه باستعارة أريولا من النادي الفرنسي. (طالع التفاصيل)

أريولا (26 عاما) يبلغ طوله 195 سم، ويندر من أصول فلبينية، وسبق له اللعب لكل الفئات العمرية في منتخب فرنسا وصولا إلى المنتخب الأول والتتويج معه بكأس العالم 2018.

أخبار متعلقة

رسميا – نافاس ينتقل إلى باريس سان جيرمان.. وأريولا يعوضه في ريال مدريد أس: نافاس يسافر مباشرة إلى باريس لإتمام رحيله عن ريال مدريد ماركا: كيلور نافاس في الطريق إلى باريس سان جيرمان مؤتمر زيدان: لا مجال لرحيل كيلور نافاس.. وأنتظر نهاية موسم الانتقالات لأنتهي من أسئلتكم

شاهد أفضل لحظات أريولا مع باريس سان جيرمان

اقرأ أيضا:

الأهلي: يحق لنا فسخ العقد مع فايلر دون دفع شرط جزائي إذا خسرنا الدوري أو إفريقيا

بطل في الجول – سر جون أنتوي والأهلي: مهاجم متكامل فيه عيب أو اثنين

فايلر: أسلوبي يحدده اللاعبون.. ولا يمكن رفض الأهلي

حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.. 7 يتنافسون على لقب أفضل لاعب وأهداف رائعة

"أعلم أن دوري الأبطال الهدف الأكبر".. طالع كل ما قاله فايلر في مؤتمر تقديمه بالأهلي

أريولا ريال مدريد باريس سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر نصف نهائي كأس مصر - بيراميدز (1) - (0) بتروجت.. ركلة جزاء ضائعة 51 دقيقة | مصر
الحلم تبخر.. رسميا – مخيتاريان ينضم إلى روما من أرسنال 54 دقيقة | أوروبا
مدرب مصر – أحمد سامي لـ في الجول: شحاتة في كفة منفردة.. وميزة للبدري بسبب صلاح ساعة | منتخب مصر
حصاد الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.. قمة بدون دفاع ودربي "العارضة" ساعة | تقرير في الجول
التشكيل – مهدي سليمان يحرس مرمى بيراميدز.. والسعيد على مقاعد البدلاء ساعة | مصر
رسميا - برشلونة يعير رافينيا إلى سيلتا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك