مدرب يوفنتوس بعد فوز مثير على نابولي: إصرار اللاعبين أذهلني

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 09:14

كتب : FilGoal

رونالدو

أشاد جيوفاني مارتوشيلو مساعد ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس بإصرار لاعبي الفريق الإيطالي والذي انعكس على أدائهم أمام ضيفهم نابولي يوم السبت في مباراة مثيرة حسموها بنتيجة 4-3 في الجولة الثانية من الدوري.

وقال مارتوشيلو الذي قاد يوفنتوس في غياب ساري بسبب المرض:"تراجعنا بدنيا بعد انقضاء ساعة من زمن المباراة وكان الأمر صعبا أمام فريق مثل نابولي يمرر الكرة بشكل جيد، كذلك قل تركيزنا وكان علينا استغلال تقدمنا بنتيجة 3-صفر".

وواصل "قد تستقبل أهدافا، لكن ليس 3 في 16 دقيقة. ربما شعرنا أننا قدمنا ما يلزم بالتقدم بثلاثة أهداف وأتحنا لنابولي فرصة الرد. عندما توجد أخطاء في التمركز وردة الفعل، ستستقبل أهدافا أمام لاعبين بهذه الجودة. أود التركيز على الأداء الإيجابي جدا في الساعة الأولى، لكن بعض الخوف تملكنا بعدما عادلوا النتيجة".

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وأتم "كنت موجودا على مدار شهر تقريبا وأيضا في المباريات الودية الإعدادية للموسم وأذهلني إصرار هذه القائمة من اللاعبين ورفضها للاستسلام. قدموا كل ما لديهم واستمروا ليحققوا شيئا من المباراة".

عند حلول الدقيقة 62 ومع تسجيل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس بدت المباراة منتهية لكن تماسك لاعبي نابولي جعل النتيجة 3-3 قبل 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وكاد نابولي يظفر بتعادل ثمين أمام حامل لقب الدوري في المواسم الثمانية الماضية لكن خطأ مدافعه كاليدو كوليبالي منح أصحاب الأرض انتصارا مثيرا في الدقيقة 92.

وتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري بوصوله للنقطة السادسة بينما توقف رصيد نابولي عند 3 نقاط ويحتل الفريق المركز الثامن.

ويستضيف نابولي فريق سامبدوريا في الجولة المقبلة بينما يحل يوفنتوس ضيفا على فيورنتينا.

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