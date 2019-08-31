كشف مصدر داخل إدارة نادي مصر للمقاصة عن إتمام صفقة أيمن حفني من الزمالك.

وقال مصدر داخل مصر للمقاصة في تصريحات لـFilGoal.com: "استغناء أيمن حفني وصلنا بالفعل من الزمالك، وقد أصبح لاعبا في مصر للمقاصة".

وأضاف "الصفقة كلفت خزينة النادي 3 مليون جنيه، الجزء الأول من المبلغ حصل عليه الزمالك يوم 28 أغسطس، فيما كان يفترض أن تكون الدفعة الثانية بتاريخ 1 نوفمبر، لكن رئيس الزمالك طالب بتقريب الموعد".

المصدر أتبع "وافقنا على ذلك بالفعل وقربنا ميعاد دفع الجزاء الثاني من المبلغ. لا توجد أي مشاكل".

وأتم "أيمن حفني سيتواجد في تدريبات مصر للمقاصة خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولمع أيمن حفني بصفوف مصر للمقاصة عند صعوده للدوري الممتاز موسم ٢٠١١/٢٠١٠.

وتنقل حفني من المقاصة إلى الاتحاد الليبي وطلائع الجيش قبل أن ينضم للزمالك صيف ٢٠١٤.

وعانى حفني الموسم الماضي من عدم المشاركة بصورة منتظمة إذ شارك في 10 مباريات فقط محليا بواقع 8 في الدوري و2 في كأس مصر.

وخلال 258 دقيقة خاضهم حفني في 10 مباريات الموسم الماضي نجح في تسجيل هدف أمام النجوم في الدوري.

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