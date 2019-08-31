بالفيديو – صناعة هدف وقائم وفرص محققة في ملخص صلاح أمام بيرنلي

صنع محترفنا المصري محمد صلاح هدفا في انتصار فريقه ليفربول أمام بيرنلي.

ليفربول انتصر بثلاثية مقابل لا شيء على حساب بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وشارك محترفنا المصري محمد صلاح في المباراة بالكامل ونجح في صناعة الهدف الثالث لفريقه والذي جاء عن طريق فيرمينيو.

وكاد صلاح أن يفتتح أهداف فريقه في المباراة لولا أن تسديدته جاءت في القائم.

وأهدر محمد صلاح أكثر من فرصة محققة للتسجيل أمام بيرنلي.

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