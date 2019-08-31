أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد التعاقد مع المدير ريني فايلر.

الأهلي تعاقد مع فايلر يوم السبت لمدة موسمين، ويصل السويسري إلى القاهرة خلال ساعات.

وكشفت لجنة التخطيط اعتماد التشكيل الكامل للجهاز الجديد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بحسب ما جاء في بيان صحفي.

وسيكون فايلر مديرًا فنيًا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) بالإضافة إلى سامي قمصان كمدرب مساعد.

وسوف يستمر سيد عبدالحفيظ في موقعه مديرًا للكرة، ويبدأ الجهاز الجديد مهمته ابتداءً من بعد غدٍ الإثنين.

ويعني التشكيل الجديد رحيل محمد يوسف عن منصبه كمدرب عام، بجانب طارق سليمان كمدرب لحراس المرمى.

من هو فايلر؟

كان فايلر يلعب كمدافع ولم يلعب خارج سويسرا أبدا وأحد أبرز الفرق التي مثلها هي زيوريخ وأراو والأخير تحديدا سنذكره مرة أخرى واعتزل في عام 2001 ولم يخض سوى مباراة واحدة على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده.

ولم يبدأ فايلر مسيرته التدريبية عقب اعتزاله بل شق طريقه من الناحية الإدارة فتولى منصب المدير الرياضي لنادي سانت جالين السويسري في 2005 قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف ومنه إلى فريق الشباب تحت 16 عاما.

بداية فايلر التدريبية بدأت مع فريق أرارو عام 2011 حينما تسلمه في الدرجة الثانية وقاده للصعود للدوري السويسري واستمر حتى عام 2015 معه، قبل أن يرحل لتدريب نورنبرج في الدرجة الثانية بألمانيا، ووصل إلى ملحق التصفيات لكنه فشل في التأهل إلى الدوري الألماني بعد الخسارة أمام إينتراخت فرانكفورت.

وفي عام 2016 تولى المدرب السويسري تدريب أندرلخت وحصد لقب الدوري معه وقاده لربع نهائي الدوري الأوروبي قبل توديع البطولة أمام مانشستر يونايتد الذي توج بطلا لها، ولم يسر موسمه الثاني بشكل جيد ليرحل بعد الخسارة من بايرن ميونيخ في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وتولى بعدها تدريب لوزيرن السويسري لفترة قصيرة خلال الموسم الماضي، كما أنه تقدم بسيرته الذاتية لتدريب الكاميرون من ضمن 77 مدربا فعلوا الأمر ذاته في شهر أبريل الماضي، قبل أن يتم اختيار كلارنس سيدورف.

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