الأهلي يوضح أسباب التعاقد مع فايلر.. ولماذا تعثرت مفاوضات سباليتي ومانو

نشر النادي الأهلي بيانا رسميا عبر موقعه أوضح من خلاله أسباب التعاقد مع ريني فايلر مدربه الجديد، بجانب أسباب تعثر المفاوضات مع لوتشيانو سباليتي ومانو أثناء رحلة البحث عن مدرب في أوروبا.

وجاء نص البيان الرسمي للأهلي كالتالي: "تم التعاقد مع فايلر ويعاونه 3 مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء في وقت لاحق لتولي مسؤولية الفريق خلال الفترة القادمة".

وأضاف البيان "وأنهى وفد النادي المتواجد في أوروبا حاليا الذي ضم كل من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيري محامي النادي في سويسرا".

وتابع "وجاء اختيار لجنة التخطيط لريني فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية، ومن بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائي، أولهم لوتشيانو سباليتي الذي وافق الأهلي على طلباته لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالي ولم يحدد موعدا واضحا".

وواصل "لذا لم يتم استكمال المفاوضات لضيق الوقت، خاصة وأن الموسم الكروي انطلق في معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين، كما أن الأهلي حاليا يستعد لمواجهة الذهاب ضد كانو سبورت بطل غينيا بيساو في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال يوم 14 ستبمبر".

واسترسل البيان "الاسم الثاني الذي لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقته الأهلي على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلي مانو مدرب المنتخب البرازيلي السابق، والذي وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة حاليا على أن يبدأ تدريب الفريق مطلع يناير المقبل، وهو ما لا يناسب النادي في فترته الحالية".

واستكمل "في ضوء ما سبق قرر محمود الخطيب رئيس النادي الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلي إلى أوروبا لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الآخرين، وبالفعل تمت المقابلات والاستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجي وأمير توفيق، ليتم الاستقرار في النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر لتولي مسؤولية الفريق بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات في المدير الفني الجديد".

وأتم البيان "أبرز تلك المواصفات، أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التي تولى مسؤوليتها، ويمتلك مقومات شخصية قوية، ويميل للاستقرار وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق آمال الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري في الفترة المقبلة".

ونشر الأهلي السيرة الذاتية التي دفعته للتعاقد مع فايلر كالتالي:

حصل مع أراو على دوري التحدي السويسري وصعد للدوري الممتاز معه

حقق نتائج متميزة أبرزها الفوز على زيوريخ 5-2 وجراسهوبرز 4-0 ولوزيرن 4-2.

حصل مع نيورنبرج الألماني على المركز الثالث في الدرجة الثانية بألمانيا وتأهل للمباريات الإقصائية وكان ثاني أقوى خط هجوم في الدوري بـ68 هدفا.

حقق نتائج متميزة مع نيورنبرج أبرزها الفوز ضد يونيون برلين بنتيجة 6-2 ولايبزج 3-1 ودوسلدروف 5-1 وسانت باولي 4-0.

حصل مع أندرلخت على لقب الدوري البلجيكي موسم 2016-2017، وهو اللقب الوحيد الذي حصل عليه أندرلخت خلال آخر 5 سنوات وأقوى خط هجوم في الدوري بتسجيل 67 هدفا.

حصل مع أندرلخت على لقب كأس السوبر البلجيكي

تأهل معه إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

أفضل مدرب في بلجيكا 2017

حقق نتائج مميزة في الدوري الأوروبي أبرزها الفوز ضد سلافيا براج 3-0 ذهابا وإيابا و6-1 ضد ماينز وزينيت بنتيجة 2-0 والتعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 ذهابا وإيابا قبل الخروج بهدف في الوقت الإضافي.

أنهى الدور الأول مع لوزيرن في المركز الرابع متساويا مع زيوريخ ورحل بعد خلافات مع الإدارة.

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