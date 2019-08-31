غريب يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لمواجهتي السعودية

أعلن شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني الأوليمبي أسماء قائمته التي ضمت 28 لاعبا لخوض مواجهتي السعودية الدوليتين يومي 7 و10 سبتمبر المقبل ضمن استعدادات نهائيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لدورة طوكيو الأوليمبية.

ويبدأ الفريق تجمعه في الخامسة والنصف مساء الأحد، إذ يؤدي تدريبه الأول بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة ويستمر حتى يوم 10 سبتمبر.

وسيتم إبلاغ لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري المشاركين في مباراة فريقهما بالدور قبل النهائي لكأس مصر بموعد انضمامهم للمعسكر، وسيتم استدعاء اللاعبين المصابين للاطلاع على برامج علاجهم بالتنسيق مع أنديتهم.

وتقام المباراة الأولى في الثامنة مساء 7 سبتمبر على استاد السويس، فيما تقام الثانية في الثامنة مساء 10 سبتمبر على استاد السلام.

وشهدت القائمة تواجد كل من مصطفى شوبير وعمار حمدي وأحمد حمدي ورمضان صبحي وصلاح محسن من الأهلي.

ومن الزمالك تواجد كل من محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد.

وشهدت القائمة تواجد الجناح الشاب عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورج 2 الألماني.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان – عمر صلاح – محمد صبحي – مصطفى شوبير

الدفاع: أسامة جلال – محمود مرعي – محمد عبد السلام – محمود صابر "الجزار" – أحمد رمضان "بيكام" – كريم العراقي

الوسط: محمد صادق – أحمد أبو الفتوح – أحمد أيمن – أحمد سعيد – أكرم توفيق – إبراهيم عبد القوي – محمد غنام – إمام عاشور – ناصر ماهر – عمار حمدي – طاهر محمد طاهر – أحمد حمدي – رمضان صبحي

الهجوم: صلاح محسن – مصطفى محمد – أحمد ياسر ريان – ناصر منسي – عمر مرموش

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