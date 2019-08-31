270 ميدالية.. مصر تحطم الأرقام القياسية لدورة الألعاب الإفريقية

حطمت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر المقامة في المغرب جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بجمهورية الكونغو.

وحققت مصر 270 ميدالية بواقع 101 ميدالية ذهبية و 97 ميدالية فضية و 72 ميدالية برونزية.

كان أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الإفريقية لعام 2015 التي أقيمت في الكونغو والتي حملت مصر لقبها بالحصول على عدد ميداليات 217 ميدالية بواقع 85 ميدالية ذهبية و63 ميدالية فضية و69 ميدالية برونزية.

والآن عادت بعثة مصر بعد أربع سنوات في المغرب لتكسر الرقم القياسي في عدد الميداليات من جديد في دورات الألعاب الإفريقية.

ويُنتظر زيادة رصيد مصر يوم السبت في آخر منافسات البطولة حيث يقام منافسات زوجي التنس الأرضي ومنتخب الكرة الطائرة الذي سيلعب على البرونزية.

وتحدث هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن هذا الإنجاز، قائلا: " ما تحقق في المغرب هو نتاج عمل متواصل للاتحادات واللجنة الأولمبية ونتيجة لدعم الدولة المصرية والاهتمام بالرياضة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدعم الرياضة بشكل مميز".

وأضاف "ما تحقق في دورة الألعاب الإفريقية كان متوقعا وأعلن عنه في المؤتمر الذي عقد للإفصاح عن تفاصيل دورة الألعاب الإفريقية بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وتابع "ما أستطيع أن أعبر عنه حاليا هو الشكر والتقدير لكل الاتحادات والمدربين والإداريين واللاعبين على ما بذلوه من جهد وعرق خلال المنافسات".

وأتم "ما تحقق يضعنا جميعا في المسئولية ويضاعفها من أجل الاستمرار في نفس التقدم وتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية وهدفنا القادم هو تحقيق ميداليات أولمبية في طوكيو 2020 لأنها الهدف الأكبر لنا والذي نستعد له".

طالع أيضا

تعرف على قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

جديد ناري في صفقة عودة نيمار لـ برشلونة

رحلة جديدة لـ وردة

اكتمال المربع الذهبي في كأس مصر

إصابة نجم يوفنتوس بالرباط الصليبي