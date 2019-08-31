كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي وجود المدرب الصربي سيرجان فاسيليفيتش ضمن المرشحين لتدريب الدراويش.

مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بدأ رحلة البحث عن مدير فني أجنبي جديد، ليبدأ الموسم مع الدراويش.

وتحدث مصدر مسؤول في الإسماعيلي مع FilGoal.com قائلا: "اقتربنا من التعاقد مع مدرب أجنبي جديد".

وأضاف "الأقرب الآن هو الصربي فاسيليفيتش مدرب منتخب أنجولا".

وتابع "في حالة إتمام الاتفاق بشكل نهائي معه، سيحضر إلى الإسماعيلية لتوقيع العقود وإتمام الصفقة".

الصربي سيرجان فاسيليفيتش صاحب الـ 46 عاما قاد منتخب أنجولا للوصول إلى أمم إفريقيا 2019 في مصر.

في بطولة إفريقيا، لم ينجح منتخب أنجولا في تحقيق أي انتصار، تعادل مع تونس وموريتانيا وخسر بهدف أمام مالي، ليودع المسابقة من دور المجموعات.

وقاد سيرجان منتخب أنجولا في 10 مباريات ونجح في الانتصار 5 مرات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.

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