خاص مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: مدرب أنجولا ضمن المرشحين بقوة لتدريب الدراويش

السبت، 31 أغسطس 2019 - 00:45

كتب : ياسر الشريف

سيرجان فاسيليفيتش

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي وجود المدرب الصربي سيرجان فاسيليفيتش ضمن المرشحين لتدريب الدراويش.

مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بدأ رحلة البحث عن مدير فني أجنبي جديد، ليبدأ الموسم مع الدراويش.

وتحدث مصدر مسؤول في الإسماعيلي مع FilGoal.com قائلا: "اقتربنا من التعاقد مع مدرب أجنبي جديد".

أخبار متعلقة

الإسماعيلي: الصفقات الجديدة صنعت الفارق 19 لاعبا في قائمة الإسماعيلي الأولى للموسم الجديد.. وقيد الوحش لحفظ الحقوق رسميا – الإسماعيلي يضم ناشئ الزمالك السابق مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: على الأهلي الوفاء بوعده.. طلبنا ضم هذا الثنائي

وأضاف "الأقرب الآن هو الصربي فاسيليفيتش مدرب منتخب أنجولا".

وتابع "في حالة إتمام الاتفاق بشكل نهائي معه، سيحضر إلى الإسماعيلية لتوقيع العقود وإتمام الصفقة".

الصربي سيرجان فاسيليفيتش صاحب الـ 46 عاما قاد منتخب أنجولا للوصول إلى أمم إفريقيا 2019 في مصر.

في بطولة إفريقيا، لم ينجح منتخب أنجولا في تحقيق أي انتصار، تعادل مع تونس وموريتانيا وخسر بهدف أمام مالي، ليودع المسابقة من دور المجموعات.

وقاد سيرجان منتخب أنجولا في 10 مباريات ونجح في الانتصار 5 مرات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.

طالع أيضا

تعرف على قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

جديد ناري في صفقة عودة نيمار لـ برشلونة

رحلة جديدة لـ وردة

اكتمال المربع الذهبي في كأس مصر

إصابة نجم يوفنتوس بالرباط الصليبي

الإسماعيلي في الدوري مدرب الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بلباو يستغل مقبرته وينتصر في الدربي.. وتعادل قاتل لـ إشبيلية 2 ساعة | أوروبا
270 ميدالية.. مصر تحطم الأرقام القياسية لدورة الألعاب الإفريقية 2 ساعة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 31-8-2019 والقنوات الناقلة.. سبت كروي ناااااااري 3 ساعة | أوروبا
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: مدرب أنجولا ضمن المرشحين بقوة لتدريب الدراويش 3 ساعة | مصر
قائمة الزمالك – استبعاد بامبو وحازم وظهور أوباما أمام الاتحاد السكندري 3 ساعة | مصر
سان جيرمان يرد على برشلونة بخصوص نيمار: لا لا لا 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك