بالفيديو - في لقاء توقف بسبب الجماهير.. 45 دقيقة تكفي باريس لضرب ميتز بثنائية

في مباراة توقفت بسبب عبارات معادية للمثليين من جانب الجماهير، احتاج باريس سان جيرمان إلى 45 دقيقة فقط من أجل الانتصار على ميتز.

الفريق الباريسي ضرب مضيفهم بثنائية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، محققا الانتصار الثاني على التوالي والثالث من 4 مباريات.

سجل هدفي اللقاء أنخيل دي ماريا من ركلة جزاء وتشوبو موتينج من رأسية.

الفريق العاصمي دخل اللقاء دون 3 من أهم لاعبيه: إديسنون كافاني وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، الثنائي الأول للإصابة، بينما الأخير تواصل استبعاده في ظل الشكوك حول مستقبله وإمكانية انتقاله إلى برشلونة من جديد.

اللقاء توقف في الدقيقة 20 بعدما رفعت جماهير ميتز لافتات معادية للمثليين وهي الواقعة الثانية في الدوري الفرنسي بعد مباراة رين ومارسيليا يوم الأربعاء الماضي، والثالثة في الكرة الفرنسية بعدما تكررت نفس الواقعة بالقسم الثاني بين فريقي نانسي ولي مان.

اللافتة التي حملتها جماهير ميتز حملت عبارة "إلى باريس سان جيرمان ورابطة الدوري الفرنسي دعونا نغني لكم ونخبركم أن تذهبوا لـ**** أنفسكم. لن نكون على التلفاز لأن كلماتنا ليست مثلية للغاية".

بينما أشارت لافتة أخرى، بحسب صحيفة جارديان، إلى مونديال قطر 2022 حيث المثلية الجنسية غير قانونية في إشارة إلى ملكية باريس سان جيرمان من قبل شركة استثمار قطر التي على صلات بالعائلة الملكية في الدوحة.

أما بالعودة إلى أرضية الميدان فقد تقدم بي إس جي مبكرا مع الدقيقة 11 عن طريق ركلة جزاء انبرى لها أنخيل دي ماريا وأودعها الشباك بعد عرقلة خوان بيرنات داخل منطقة العمليات.

ومع الدقيقة 43 تمكن ماكسيم تشوبو موتينج من إضافة الهدف الثاني من ركلة حرة غير مباشرة استقبلها الدولي الكاميروني برأسه في المرمى.

في الشوط الثاني تواصلت سيطرة الفريق العاصمي لكن دون خطورة حقيقة مع تبادل للهجمات بين الفريقين.

باريس رفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بالتساوي مع رين الذي لعب مباراة أقل فيما توقف رصيد ميتز عند 4 نقاط بالمركز الـ13.

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